الملاكم فضل يضرب فيه| ننشر أقوال الطالب وابن عمته ضحيتي حادث دهس الشيخ زايد
ماكرون: لا يمكن التفاوض على تنازلات إقليمية إلا من جانب زيلينسكي
قرار حكومي.. هل يوم افتتاح المتحف المصري الكبير إجازة رسمية؟
قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات في العالم لحماية السواحل المصرية
استشهاد 13 فلسطينيا خلال الـ24 ساعة الماضية
الوزراء: دعم غير مسبوق للمزارع .. الدولة تتحمل 70 مليار جنيه سنويًا لتوفير الأسمدة
مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار.. قبل الواقعة بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس "شافها ومشى"
الحكومة: مهرجان شتوي في تلال الفسطاط على غرار فعاليات العلمين
دخول المساعدات وتذليل العقبات.. تفاصيل زيارة رئيس المخابرات إلى إسرائيل
وزير الخارجية يُشيد بأداء فرقة أسوان الدولية للفنون الشعبية
وزير التعليم يعلن ترسيخ مادة البرمجة كعنصر أساسي في المنظومة التعليمية
بسبب رقصه داخل المدرجات.. 18 نوفمبر النطق بالحكم على مشجع كفر الزيات
اقتصاد

800 جنيه دفعة واحدة.. تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم

عبد العزيز جمال

شهد سعر الذهب اليوم في مصر تراجعًا كبيرًا ومفاجئًا، حيث فقد الجرام من عيار 21 ما قيمته 110 جنيهات دفعة واحدة، ليهبط من مستوى 5900 جنيه الذي سجله أمس إلى 5790 جنيهًا في تعاملات اليوم الثلاثاء، فيما فقد الجنيه الذهب ما يزيزد على 800 جني من قيمته مقارنة بأعلى سعر بلغه خلال الساعات الماضية.

الذهب

تراجع أسعار الذهب اليوم 

انخفض سعر الذهب اليوم على خلفية تراجع الأونصة العالمية إلى 4268.94 دولارًا بعد أن كانت قد سجلت 4360 دولارًا مساء أمس، مما انعكس فورًا على السوق المحلي الذي تأثر بالهبوط الدولي للمعدن النفيس.


وأكدت مصادر بسوق الصاغة أن التراجع الحالي يُعد الأكبر منذ أسابيع، وجاء بعد موجة من الصعود المتواصل التي دفعت الأسعار إلى مستويات قياسية، خصوصًا مع تصاعد التوترات العالمية والتقلبات الاقتصادية في الأسواق الخارجية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

جاءت أحدث أسعار الذهب اليوم في مصر في محلات الصاغة بدون مصنعية على النحو التالي:

عيار الذهبسعر البيعسعر الشراء
عيار 246617 جنيه6583 جنيه
عيار 226066 جنيه6034 جنيه
عيار 215790 جنيه5760 جنيه
عيار 184963 جنيه4937 جنيه
عيار 143860 جنيه3840 جنيه
عيار 123309 جنيه3291 جنيه
الأونصة205,816 جنيه204,750 جنيه
الجنيه الذهب46,320 جنيه46,080 جنيه
الأونصة بالدولار4268.94 دولار

مقارنة مع الأسعار السابقة

قبل يوم واحد فقط، سجل سعر الذهب اليوم ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ عيار 21 مستوى 5900 جنيه للجرام وبلغ الجنيه الذهب 47,120 جنيهًا، وهو ما يعني أن السوق فقد خلال ساعات نحو 2% من قيمته السوقية للذهب الخام، وهو تراجع غير معتاد خلال فترة قصيرة.

أسباب تراجع سعر الذهب

يرجع الهبوط الأخير إلى عدد من العوامل أبرزها:

تراجع أسعار الأونصة عالميًا مع تزايد التوقعات بانتهاء أزمة الإغلاق الحكومي الأمريكي خلال الأسبوع المقبل.

هدوء التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما قلل من الإقبال على الذهب كملاذ آمن.

تراجع الطلب في مصر بعد موجة الارتفاع الكبيرة التي شهدها السوق خلال الأيام الماضية.

توقعات خبراء سوق الذهب

توقع خبراء السوق أن سعر الذهب اليوم قد يواصل التحرك في نطاق محدود بين 5750 و5850 جنيهًا لعيار 21 خلال الأيام المقبلة، ما لم تشهد الأسواق العالمية ارتفاعًا جديدًا في الأونصة أو تغيرات مفاجئة في سعر الدولار عالميًا.

وأشار الخبراء إلى أن حالة التذبذب الحالية تعكس حساسية السوق المحلي تجاه المتغيرات الاقتصادية الدولية، خاصة أن الذهب في مصر يعد أداة ادخار مهمة.

توقعات سعر الذهب الأيام القادمة

تترقب الأسواق تقرير الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نهاية الأسبوع، والذي قد يحدد الاتجاه القادم للمعدن الأصفر عالميًا.

