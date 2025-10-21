800 جنيه دفعة واحدة.. تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم

شهد سعر الذهب اليوم في مصر تراجعًا كبيرًا ومفاجئًا، حيث فقد الجرام من عيار 21 ما قيمته 110 جنيهات دفعة واحدة، ليهبط من مستوى 5900 جنيه الذي سجله أمس إلى 5790 جنيهًا في تعاملات اليوم الثلاثاء، فيما فقد الجنيه الذهب ما يزيزد على 800 جني من قيمته مقارنة بأعلى سعر بلغه خلال الساعات الماضية.



تراجع أسعار الذهب اليوم

انخفض سعر الذهب اليوم على خلفية تراجع الأونصة العالمية إلى 4268.94 دولارًا بعد أن كانت قد سجلت 4360 دولارًا مساء أمس، مما انعكس فورًا على السوق المحلي الذي تأثر بالهبوط الدولي للمعدن النفيس.



أسعار الذهب اليوم في مصر

وأكدت مصادر بسوق الصاغة أن التراجع الحالي يُعد الأكبر منذ أسابيع، وجاء بعد موجة من الصعود المتواصل التي دفعت الأسعار إلى مستويات قياسية، خصوصًا مع تصاعد التوترات العالمية والتقلبات الاقتصادية في الأسواق الخارجية.

جاءت أحدث أسعار الذهب اليوم في مصر في محلات الصاغة بدون مصنعية على النحو التالي:

عيار الذهب سعر البيع سعر الشراء عيار 24 6617 جنيه 6583 جنيه عيار 22 6066 جنيه 6034 جنيه عيار 21 5790 جنيه 5760 جنيه عيار 18 4963 جنيه 4937 جنيه عيار 14 3860 جنيه 3840 جنيه عيار 12 3309 جنيه 3291 جنيه الأونصة 205,816 جنيه 204,750 جنيه الجنيه الذهب 46,320 جنيه 46,080 جنيه الأونصة بالدولار 4268.94 دولار —

مقارنة مع الأسعار السابقة

قبل يوم واحد فقط، سجل سعر الذهب اليوم ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ عيار 21 مستوى 5900 جنيه للجرام وبلغ الجنيه الذهب 47,120 جنيهًا، وهو ما يعني أن السوق فقد خلال ساعات نحو 2% من قيمته السوقية للذهب الخام، وهو تراجع غير معتاد خلال فترة قصيرة.

أسباب تراجع سعر الذهب

يرجع الهبوط الأخير إلى عدد من العوامل أبرزها:

تراجع أسعار الأونصة عالميًا مع تزايد التوقعات بانتهاء أزمة الإغلاق الحكومي الأمريكي خلال الأسبوع المقبل.

هدوء التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما قلل من الإقبال على الذهب كملاذ آمن.



تراجع الطلب في مصر بعد موجة الارتفاع الكبيرة التي شهدها السوق خلال الأيام الماضية.

توقعات خبراء سوق الذهب

توقع خبراء السوق أن سعر الذهب اليوم قد يواصل التحرك في نطاق محدود بين 5750 و5850 جنيهًا لعيار 21 خلال الأيام المقبلة، ما لم تشهد الأسواق العالمية ارتفاعًا جديدًا في الأونصة أو تغيرات مفاجئة في سعر الدولار عالميًا.



وأشار الخبراء إلى أن حالة التذبذب الحالية تعكس حساسية السوق المحلي تجاه المتغيرات الاقتصادية الدولية، خاصة أن الذهب في مصر يعد أداة ادخار مهمة.

توقعات سعر الذهب الأيام القادمة

تترقب الأسواق تقرير الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نهاية الأسبوع، والذي قد يحدد الاتجاه القادم للمعدن الأصفر عالميًا.