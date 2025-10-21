الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

واصلت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية اليوم الثلاثاء 21 اكتوبر 2025 اتجاهها الصعودي، مدفوعة بتقلبات المعدن الأصفر عالميًا وتغيرات حركة العملات الأجنبية بالسوق المحلية.

وجاءت الأسعار وفقًا لآخر تحديث على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24 سجل

6714

سعر الذهب عيار 21 سجل

5875

سعر الذهب عيار 18 بلغ

5036

سعر الذهب عيار 14 بلغ

3917

سعر الذهب عيار 10 بلغ

2798

سعر وقية الذهب

208838

سعر الجنيه الذهب

47000

ويرى خبراء أن المعدن النفيس لا يزال يمثل الملاذ الآمن للمستثمرين والأفراد، خاصة في ظل التوترات الاقتصادية العالمية، مؤكدين أن الإقبال على الذهب مستمر سواء بغرض الاستثمار أو الادخار.

كما أشار محللون إلى أن السوق المصرية تتأثر بشكل مباشر بحركة البورصات العالمية، إضافة إلى تغيرات سعر صرف الدولار، وهو ما ينعكس بوضوح على الأسعار اليومية للذهب محليًا.

وفي ظل هذه المستجدات، نصح خبراء الاقتصاد المتعاملين بمتابعة الأسعار بشكل لحظي قبل الإقدام على قرارات البيع أو الشراء، لاسيما أن السوق يشهد تذبذبًا قد يفتح المجال لموجات ارتفاع جديدة خلال الفترة المقبلة.