قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمير قطر: قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية الموحدة
فرنسا.. حالة من الإحباط بين السائحين بعد غلق متحف "اللوفر" إثر "سرقة القرن"
وزير دفاع باكستان: اتفاق وقف إطلاق النار مع أفغاستان سيظل ساريا ما لم يتم انتهاكه
الأمم المتحدة تشدد على ضرورة التزام الأطراف بتنفيذ استمرار وقف إطلاق النار في غزة
من بينها المطار.. طائرات مسيرة تستهدف عدة مواقع استراتيجية داخل الخرطوم
دعاء ليلة الزفاف مكتوب.. كلمات ترزقك حياة زوجية سعيدة مباركة
منال عوض: تمويل 614 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر بأكثر من 10 ملايين جنيه من صندوق التنمية المحلية
بعد إقراره نهائيا.. اعرف حالات التصالح وضوابط التسوية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
استئناف كروان مشاكل على حبسه عامين بتهمة سب إعلامية شهيرة.. في هذا الموعد
أيام تفصل العالم عن الحدث الثقافي الأكبر.. افتتاح المتحف المصري الكبير
جيش الاحتلال الإسرائيلي يدمر مواقع بالأراضي اللبنانية بزعم تبعيتها لحزب الله
مواعيد صرف مرتبات أكتوبر لديسمبر 2025 للعاملين بالدولة.. وتنبيه هام من وزارة المالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

ذهب
ذهب
ولاء عبد الكريم

واصلت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية اليوم الثلاثاء 21 اكتوبر 2025 اتجاهها الصعودي، مدفوعة بتقلبات المعدن الأصفر عالميًا وتغيرات حركة العملات الأجنبية بالسوق المحلية.

وجاءت الأسعار وفقًا لآخر تحديث على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24 سجل

6714

سعر الذهب عيار 21 سجل

5875

سعر الذهب عيار 18 بلغ

5036 

سعر الذهب عيار 14 بلغ

3917

سعر الذهب عيار 10 بلغ

2798

سعر وقية الذهب

208838

سعر الجنيه الذهب

47000

ويرى خبراء أن المعدن النفيس لا يزال يمثل الملاذ الآمن للمستثمرين والأفراد، خاصة في ظل التوترات الاقتصادية العالمية، مؤكدين أن الإقبال على الذهب مستمر سواء بغرض الاستثمار أو الادخار.

كما أشار محللون إلى أن السوق المصرية تتأثر بشكل مباشر بحركة البورصات العالمية، إضافة إلى تغيرات سعر صرف الدولار، وهو ما ينعكس بوضوح على الأسعار اليومية للذهب محليًا.

وفي ظل هذه المستجدات، نصح خبراء الاقتصاد المتعاملين بمتابعة الأسعار بشكل لحظي قبل الإقدام على قرارات البيع أو الشراء، لاسيما أن السوق يشهد تذبذبًا قد يفتح المجال لموجات ارتفاع جديدة خلال الفترة المقبلة.

ذهب سعر الجرام ارتفاع الاسعار السوق المحلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطورات واقعة طفل المنشار بعد تقرير الطب الشرعي

تطورات واقعة طفل المنشار بعد تقرير الطب الشرعي

امام عاشور

حالته صعبة ولازم يتحجز.. إعلامي يطلب الدعاء لـ إمام عاشور

الفنان مصطفى هريدي

ليا ابن معرفش عنه حاجة.. مصطفى هريدي يبكي أثناء حديثه عن أسرار حياته

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

صورة لسد النهضة

خبير يكشف بالصور الفضائية: توقف جميع توربينات سد النهضة وإمرار المياه عبر المفيض

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه بدون مصنعية

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه

الفنان مصطفى هريدي

مصطفى هريدي: مش بتعاطى مخدرات وأقول لإيناس الدغيدي ربنا يسامحك

العدادات الذكية

الكهرباء تطرح كارتا جديدا لشحن العدادات الذكية بثلاث مزايا

ترشيحاتنا

الأنبا باسيليوس

الأنبا باسيليوس يلتقي جماعة البرادو بمصر | صور

معبد رمسيس الثاني

الشمس لا تخطئ موعدها على وجه رمسيس الثاني.. مصر تستعد لظاهرة فريدة بمعبد أبو سمبل

مطاعم

"التاجورى" يحذر المطاعم السياحية من أخطاء بيانات العاملين ويدعو لتوخى الدقة عند إدخالها إلكترونيًا

بالصور

عادات صباحية شائعة ترفع ضغط الدم دون أن تدري.. احذر هذه الأخطاء اليومية

عادات صباحية ترفع ضغط الدم
عادات صباحية ترفع ضغط الدم
عادات صباحية ترفع ضغط الدم

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر
وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر
وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

هل تصدر سيارتك الهوندا صوت طقطقة مزعج عند تشغيلها.. إليك السبب

هوندا
هوندا
هوندا

كيف يؤثر شكل الشبك الأمامي للسيارة على أداء المحرك؟ تفاصيل لا تعرفها

شبك السيارة
شبك السيارة
شبك السيارة

فيديو

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

اللوفر

ثغرات أمنية كارثية في اللوفر.. تقرير رسمي يكشف المستور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

المزيد