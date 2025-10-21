أكثر 5 سيارات مبيعًا في عام 2025.. فورد وشيفروليه تتصدران

أصدر كتاب كيلي بلو بوك أحدث إحصاءات مبيعات السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية، لتكشف الأرقام عن استمرار هيمنة شاحنات البيك أب على السوق الأمريكي، حيث جاءت فورد إف-سيريز في المركز الأول، تلتها شيفروليه كولورادو، ثم تويوتا راف4، وهوندا CR-V، ودودج رام في المراكز الخمسة الأولى.

هيمنة شاحنات البيك أب على السوق الأمريكي

ثلاث من السيارات الخمس الأكثر مبيعًا في البلاد هي شاحنات بيك أب، وهو اتجاه مستمر منذ سنوات.

وبحسب تقرير CBS News، فإن السر وراء هذه الشعبية يعود إلى "الاستخدامات المتعددة، والمظهر الجذاب، والرغبة في امتلاك شاحنة مثل شاحنة الجار، بالإضافة إلى كونها رمزًا للطابع الأمريكي".

وبينما يظل السبب الدقيق غير محسوم، فإن الحقيقة الثابتة هي أن شاحنات البيك أب أصبحت أكثر من مجرد وسيلة نقل؛ فهي تمثل أسلوب حياة لكثير من الأمريكيين.

المراكز العشرة الأولى

إلى جانب الخمسة الأوائل، جاءت جي إم سي سييرا، وشيفروليه إكوينوكس، وتويوتا كامري، وتسلا موديل Y، وتويوتا تاكوما في قائمة العشرة الأوائل.

ومن اللافت أن سيارات الركوب التقليدية أصبحت الأقل حضورًا في القائمة، إذ لم تضم سوى تويوتا كامري وكورولا وتسلا موديل 3 وY، في حين سيطرت السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات والشاحنات الثقيلة على معظم المراتب.

دودج رام: أداء قوي ومنافسة شرسة

احتلت دودج رام المركز الخامس، ضمن سلسلة تشمل فئات 1500 و2500 و3500، تمامًا كما تُجمع فئات فورد F-150 وسوبر ديوتي وشيفروليه سيلفرادو وHD في قائمة واحدة.

ورغم قدراتها المميزة، فإن رام 1500 تأتي خلف منافسيها في بعض الجوانب؛ إذ تبلغ قدرة السحب القصوى 11,610 رطلًا وقوة 540 حصانًا، مقابل أكثر من 13,000 رطل و720 حصانًا في فورد F-150.

أما الأسعار، فتبدأ رام 1500 من 41,025 دولارًا، بينما يبدأ F-150 من 39,330 دولارًا وسيلفرادو 1500 من 36,900 دولارًا، ما يوضح المنافسة الحادة في الفئة نفسها.

هوندا CR-V وتويوتا RAV4: قوة السيارات الكروس أوفر

من بين السيارات غير الشاحنة، تبرز تويوتا RAV4 كالأكثر مبيعًا في فئتها، إذ تجمع بين الكفاءة، والسعر المناسب، والخيارات المتنوعة للمحركات.

تتوفر RAV4 بمحركات بنزين وهجينة وهجينة قابلة للشحن، وتحقق في نسختها الهجينة معدل 39 ميلًا لكل غالون، بينما تصل نسخة الـPlug-in Hybrid إلى 94 ميلًا مكافئًا لكل جالون كهربائيًا (MPGe).

ويبدأ سعر RAV4 من 29,800 دولارًا، بينما تصل النسخة الهجينة القابلة للشحن إلى 44,815 دولارًا.

تكشف الأرقام أن الأمريكيين ما زالوا يفضلون السيارات الكبيرة — من شاحنات بيك أب وسيارات SUV — على السيارات الصغيرة أو السيدان.

ومع استمرار هذا الاتجاه، يبدو أن ثقافة الشاحنة ستظل سائدة في السوق الأمريكي لسنوات قادمة، حتى مع صعود السيارات الكهربائية مثل تسلا موديل Y.