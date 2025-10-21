رئيس الوزراء يلتقي محافظ البنك المركزي

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، في إطار المتابعة الدورية لجهود تنسيق السياسات المالية والنقدية.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض جهود تنسيق السياسات المالية والنقدية بين الحكومة والبنك المركزي، ودور هذا التنسيق في الإبقاء على المسار النزولي لمعدلات التضخم.

وأضاف "الحمصاني" أن الاجتماع ناقش أيضًا آخر مستجدات حصيلة الاحتياطي من النقد الأجنبي، حيث تم التأكيد على أن الاحتياطيات من النقد الأجنبي متوافرة عند مستويات مُطمئنة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، أطلع رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على نتائج زيارته الأخيرة إلى العاصمة الأمريكية "واشنطن" لحضور اجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين، ضمن الوفد المصري الذي تضمن ايضًا عددًا من وزراء المجموعة الاقتصادية.

وفي هذا السياق، أشار محافظ البنك المركزي إلى أنه عقد على هامش اجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين عددًا من الاجتماعات المهمة مع شخصيات بارزة في صندوق النقد والبنك الدوليين؛ لبحث ملفات التعاون المشتركة بين مصر والمؤسستين الدوليتين.