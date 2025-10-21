قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التعليم: 10 جنيه غرامة انذار للطلاب المتغيبين و25 جنيه لإعادة قيد المفصولين

ياسمين بدوي

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،قرارا رسميا بشأن تحديد رسوم إعادة قيد طلاب الثانوي العام والفني المفصولين بالمدارس الرسمية و الخاصة بسبب الغياب

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تحديد رسم إعادة قيد طلاب الثانوي العام والفني بجميع أنواعه و انظمته المفصولين بسبب الغياب بمبلغ 25 جنيها

May be an image of ‎text that says '‎يُدد رسم إعادة طلاب مدارس الشانوي العام والغني الرسمي (عربي) لغات، والمدارس الخاصة بأنواعها ((لغات) طبلّا للجدول التالى: (٢۵) خسة وعشرون جنيها خسة وثلاثون جنيها رسم إعادة عشرة جنبهات لطلاب الثانئوية العام والفنى بجسع أنواعه يسبب إعلائة لطلاب الثقوي العام وطلاب الثائوي الفني بجميع أنواعه، ،وأنظمته وذلك بعد و غرامة إندار للانفطا تظف الطالب انقطلع من المنرسة بدون عفر مقبول لمدة مننسلة مداریس التطيم الأساسى الرسية الغامة، وشکرر منه الغرامة بشرار تغلف التلميذ عن الحضور لصالح صندرق دعم وتحوبل وإدلرة وتشبیة المشروعات التطيمية المتعائه ،معفا ومکانب البريد پجمیے أصام الجمغورية، يموج السرفم خلال منائد التدصيل الإلكتررلي للطالب، وکود العلالب‎'‎

وقررت وازرة التربية والتعليم فرض رسم 35 جنيه لإعادة قيد طلاب الثانوي العام وطلاب الثانوي الفني بجميع أنواعه وانظمته وذلك بعد استنفاذ مرات الرسوب

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، فرض غرامة انذار للانقطاع قيمتها 10 جنيهات إذا تخلف الطالب او انقطع عن المدرسة بدون عذر مقبول لمدة 10 أيام متصلة أو منفصلة في مدارس التعليم الأساسي الرسمية أو الخاصة وتكرر هذه الغرامة بإستمرار تخلف التلميذ عن الحضور كل 10 أيام .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هذه الأموال تذهب لصالح صندوق عدم وتمويل و إدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الالكتروني المتعقد معها ومكاتب البريد بجميع انحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب أوكود الطالب للطلاب غير المصريين

وكانت قد أعلنت الصفحات الرسمية للمدارس عبر فيس بوك ، عن إصدار إنذارات رسمية بالفصل للطلاب متكرري الغياب في مختلف المراحل الدراسية ، إلى جانب صدور قرارات رسمية بفصل الطلاب الذين تجاوزوا بالفعل النسب القانونية للغياب ، وذلك تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم.

وحصل موقع صدى البلد على صور انذارات الفصل الصادرة بشأن العشرات من الطلاب “متكرري الغياب”. 

وحذرت المدارس الطلاب متكرري الغياب من أن عدم الحضور سيؤدي إلى:  المنع من دخول الامتحانات ، والتعرض للفصل النهائي.

وكانت قد تلقت جميع مدارس الجمهورية تعليمات عاجلة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع بداية العام الدراسي الجديد ، تنص على الالتزام بتسجيل غياب الطلاب يوميا بشكل إلكتروني للمراحل المتاح لها ذلك .

وشددت تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الصادرة للمدارس ، على ضرورة اخطار الوزارة بنسب الحضور يوميا ،وكذلك التسجيل بالسجلات المخصصة لذلك ، مع ضرورة اخطار أولياء الأمور دوريا بحالات الغياب تحقيقا للانضباط المدرسي .

وشددت التعليمات على ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه حالات الغياب المتكررة، مؤكدةً أن الانضباط في الحضور هو أحد عوامل تحقيق التفوق والنجاح الدراسي.

وأصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات رسمية لجميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية ، بعقد تقييمات دقيقة للطلاب موزعة على مدار خمسة أيام أسبوعيًا، مشددا على ضرورة أن تكون التقييمات حقيقية ومعبرة عن أداء الطلاب الفعلي، حفاظًا على مصلحتهم التعليمية.

كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على الإلتزام بتطبيق أعمال السنة وربطها بالحضور والمشاركة الفعلية للطلاب داخل الفصول، مشددًا على التعامل مع هذا الملف بأقصى درجات الحسم والانضباط.

و تم التشديد أيضا على ضرورة الإهتمام بالإشراف اليومى لضمان بيئة تعليمية جاذبة .

وشملت التعليمات أيضا ، تفعيل الأنشطة المدرسية داخل المدارس، بإعتبارها جزءًا أساسيًا من بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة تنوع الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية التي تسهم في اكتشاف مواهب الطلاب وصقلها.


 

