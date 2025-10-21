بيراميدز يواصل انتصاراته ويهزم فاركو بثنائية في الدوري

حقق نادي بيراميدز فوزاً مستحقاً على فاركو بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد الدفاع الجوي في الجولة الحادية عشرة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وافتتح بيراميدز التهديف فى الدقيقة 23، بعد كرة عرضية من محمد الشيبي من جهة اليمين قابلها فيستون ماييلي بتسديدة من لمسة واحدة من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت يسار المرمى.

وجاء هدف بيراميدز الثاني في الدقيقة 57، بعد كرة عرضية من مهند لاشين من جهة اليسار قابلها مصطفى فتحي برأسية من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بأرضية الملعب ومرت بغرابة من بين أيدي محمد سعيد شيكا وسكنت المرمى

وبهذه النتيجة يقفز بيراميدز إلى المركز السادس برصيد 17 نقطة، وتجمد فاركو فى المركز الـ21 والأخير من جدول ترتيب الدوري المصري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:



حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - محمود زلاكة - إيفرتون داسيلفا

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - علي جبر - كريم حافظ - أحمد عاطف قطة - محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - مصطفى زيكو - محمد رضا بوبو - مروان حمدي



