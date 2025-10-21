فئات ممنوعة من حج الجمعيات هذا العام.. هل أنت منهم؟

يبحث عدد كبير من المواطنون عن كيفية التقديم في حج الجمعيات، والتي تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي اعتبارا من يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 في استقبال طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 1447هـ – 2026م.

التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2026

وذلك ضمن برنامج حج الجمعيات الذي تنظمه المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة للوزارة، والذي يعد أحد أهم برامج الدولة لخدمة المواطنين من أعضاء الجمعيات الأهلية.



ويستمر باب التقديم مفتوحا حتى يوم الخميس 6 نوفمبر المقبل، وسط استعدادات مكثفة من الوزارة لضمان تنظيم موسم حج متميز يوفر أعلى مستويات الراحة والخدمة للحجاج المصريين.

كيفية التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2026

وأعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 1447هـ – 2026م، بدءا من غد الأربعاء 22 أكتوبر وحتى الخميس 6 نوفمبر المقبل، مؤكدة أنه لن يتم قبول أي طلبات بعد هذا الموعد المحدد.

تخصيص 12 ألف تأشيرة وتسهيلات في الإجراءات

أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن اللجنة العليا للحج برئاسة رئيس مجلس الوزراء قررت تخصيص 12 ألف تأشيرة يتم تنفيذها من خلال المؤسسة القومية لتيسير الحج، مشيرة إلى حرص الوزارة على توفير أفضل الخدمات لحجاج الجمعيات الأهلية.

وأضافت أنه تم تكليف مجلس أمناء المؤسسة القومية بإنهاء جميع التعاقدات الخاصة برحلة الحج، مؤكدة أن القرعة الإلكترونية ستجرى مركزيا عبر بوابة الحج الموحدة بحضور ممثلي المحافظات، منتصف نوفمبر المقبل، لاختيار الفائزين وفقا لنسبة المتقدمين بكل محافظة والمستوى المطلوب.

وأشارت إلى أنه سيتم تخصيص مشرف لكل 46 حاجا، وإعلان النتائج النهائية "أصلي واحتياطي بنسبة 30%" على الموقع الرسمي للوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج.

شروط التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2026

كشف أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، عن مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، من بينها أن يكون عضوا بالجمعية الأهلية ومسددا لاشتراكه السنوي، وأن تكون الجمعية مقيدة قبل 1 يوليو 2025، وألا تكون مرفوعة ضدها دعاوى قضائية أو قرارات بحلها.

كما يشترط أن يكون المتقدم مقيما بالمحافظة طبقا لبطاقة الرقم القومي أو مستند الإقامة أو العمل، وألا يكون قد سبق له أداء فريضة الحج طوال حياته. وسيتم التحقق من ذلك بعد إعلان النتيجة من خلال شهادة التحركات الرسمية.

ضوابط السن والمرافقين وشروط الأهلية الصحية

أوضح عبد الموجود أن الحد الأدنى لسن المتقدم هو 21 عاما في 8 فبراير 2026، ويستثنى من ذلك المرافقون لوالديهم بشرط ألا يقل عمرهم عن 18 عاما، مع ضرورة وجود مرافق لمن تجاوز عمره 75 عاما، أو لذوي الإعاقة الحركية والبصرية من نفس الجنس.

كما حددت وزارة الصحة الحالات غير المسموح لها بالتقديم، وتشمل مرضى الفشل الكلوي الذين يخضعون للغسيل، ومرضى تليف الرئة والسمنة المفرطة، والمصابين بأمراض القلب والكبد والأورام المتقدمة، والسيدات الحوامل، إضافة إلى الحالات النفسية المتقدمة والأمراض المعدية مثل السل الرئوي المفتوح.

وأكد أن المؤسسة القومية لتيسير الحج يحق لها طلب إعادة الفحص الطبي للتحقق من قدرة الحجاج الفائزين على أداء المناسك، واستبعاد غير القادرين صحيا.

آلية التقديم الإلكتروني ومنع الازدواجية في التسجيل

شددت الوزارة على أنه لا يسمح للمواطن بالتسجيل في أكثر من جهة، سواء في الجمعيات أو القرعة السياحية أو قرعة وزارة الداخلية، حيث يعتمد أول طلب يتم تسجيله على البوابة الموحدة للحج (hij.moi.gov.eg).

كما يجب أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التسجيل.

ويتم توزيع نماذج التقديم من الإدارات الاجتماعية إلى الجمعيات المعتمدة، على أن يتم استيفاؤها من قبل الراغبين في الحج ومرافقيهم بحد أقصى ثلاثة أفراد في الاستمارة الواحدة.

وأوضحت الوزارة أن الجمعيات تتحمل مسؤولية صحة البيانات المقدمة، وتوقع عليها رسميا، مع إمكانية التقديم الإلكتروني عبر البوابة الموحدة للحج بعد سداد الرسوم المقررة.

ويعتبر الطلب "تحت المراجعة" حتى يتم التحقق من صحة البيانات من قبل مديرية التضامن الاجتماعي المختصة.

إجراءات دقيقة لاختيار الحجاج وضمان الشفافية

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن عملية اختيار الحجاج ستتم إلكترونيا بالكامل لضمان العدالة والشفافية، مشيرة إلى أن النتائج ستعلن منتصف نوفمبر المقبل عبر الموقع الرسمي للوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج، وفي المديريات والإدارات الاجتماعية بالمحافظات.