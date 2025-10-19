الحج والعمرة: أقل برنامج حج بـ220 ألف جنيه.. والخمس نجوم يصل للمليون

أكد ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن شروط التقديم لموسم الحج هذا العام هي نفس شروط العام الماضي، موضحًا أن من حق المواطن التقديم من خلال جهة واحدة فقط، سواء عبر وزارة السياحة أو الداخلية أو التضامن، ولا يجوز التقديم في أكثر من جهة.

وأوضح ناصر ترك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن باب التقديم للحج مفتوح من 15 حتى 30 أكتوبر الجاري، ويحق لأي مواطن مصري يحمل بطاقة رقم قومي سارية التقديم لأي شركة سياحة مرخصة من وزارة السياحة، مشددًا على عدم التعامل مع مكاتب السفر غير المرخصة.

ارتفاع سعر الدولار

وأشار إلى أن التقديم متاح لأي فئة عمرية، لكن هناك شروطًا صحية يجب توافرها، من بينها أن يكون المتقدم خاليًا من الأمراض المزمنة أو المعدية، مضيفًا: "أسعار برامج الحج هذا العام شهدت انخفاضًا مقارنة بالعام الماضي، بسبب تراجع قيمة العملة المحلية"، موضحًا أن الأسعار التي تم الإعلان عنها نهائية ولن تشهد أي تغيير أو زيادة حتى في حال ارتفاع سعر الدولار خلال الفترة المقبلة.

وشدد على أن أقل سعر للحج البري يبدأ من 220 ألف جنيه، وهو أرخص برامج الحج في مصر، بينما يبدأ سعر برنامج الخمس نجوم من 450 ألف جنيه، وقد يتجاوز المليون جنيه في بعض الحالات الخاصة، موضحًا أن هذه الفئة تمثل نسبة محدودة جدًا من الحجاج، داعيًا المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج إلى الإسراع في سداد المستحقات المالية في المواعيد المحددة، ونوه بأن انخفاض الأسعار هذا العام يعود بالأساس إلى تراجع العملة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة لتوفير أفضل الخدمات للحجاج المصريين بأسعار مناسبة.