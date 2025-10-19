قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأسير أكرم أبو بكر: ممتنون لمصر على كرم الضيافة وموقفها الداعم للقضية الفلسطينية
الداخلية تضبط منتحل صفة موظف خدمة عملاء أحد البنوك في المنيا
أمن القاهرة يضبط المتهمين باستدراج سمسار وإجباره على توقيع 20 إيصال أمانة
مصر على موعد مع موجة حارة؟.. الأرصاد تكشف التفاصيل
تراجع سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأحد
بسبب كلب شرس.. شاب يطعن جاره في حلوان
وزير التموين: 162 قرشا تكلفة رغيف الخبز بعد رفع أسعار السولار
بعد هلع أولياء الأمور.. الطب الشرعي يبرئ حضانة من التعدي على طفلة بقنا
إخماد نيران حريق مصنع ملابس إثر ماس كهربائي بالمحلة دون إصابات| القصة الكاملة
منتخب تنس الطاولة رجال وسيدات يتوج بـ14 ميدالية متنوعة في بطولة إفريقيا بتونس
مد باب التقدم لمسابقة الأزهر الشريف السنوية في حفظ القرآن.. رابط التسجيل
التحفظ على والد الطفل المتهم في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الحج والعمرة: أقل برنامج حج بـ220 ألف جنيه.. والخمس نجوم يصل للمليون

الحج
الحج
محمد البدوي

أكد ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن شروط التقديم لموسم الحج هذا العام هي نفس شروط العام الماضي، موضحًا أن من حق المواطن التقديم من خلال جهة واحدة فقط، سواء عبر وزارة السياحة أو الداخلية أو التضامن، ولا يجوز التقديم في أكثر من جهة.

وأوضح ناصر ترك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن باب التقديم للحج مفتوح من 15 حتى 30 أكتوبر الجاري، ويحق لأي مواطن مصري يحمل بطاقة رقم قومي سارية التقديم لأي شركة سياحة مرخصة من وزارة السياحة، مشددًا على عدم التعامل مع مكاتب السفر غير المرخصة.

 ارتفاع سعر الدولار 

وأشار إلى أن التقديم متاح لأي فئة عمرية، لكن هناك شروطًا صحية يجب توافرها، من بينها أن يكون المتقدم خاليًا من الأمراض المزمنة أو المعدية، مضيفًا: "أسعار برامج الحج هذا العام شهدت انخفاضًا مقارنة بالعام الماضي، بسبب تراجع قيمة العملة المحلية"، موضحًا أن الأسعار التي تم الإعلان عنها نهائية ولن تشهد أي تغيير أو زيادة حتى في حال ارتفاع سعر الدولار خلال الفترة المقبلة.

وشدد على أن أقل سعر للحج البري يبدأ من 220 ألف جنيه، وهو أرخص برامج الحج في مصر، بينما يبدأ سعر برنامج الخمس نجوم من 450 ألف جنيه، وقد يتجاوز المليون جنيه في بعض الحالات الخاصة، موضحًا أن هذه الفئة تمثل نسبة محدودة جدًا من الحجاج، داعيًا المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج إلى الإسراع في سداد المستحقات المالية في المواعيد المحددة، ونوه بأن انخفاض الأسعار هذا العام يعود بالأساس إلى تراجع العملة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة لتوفير أفضل الخدمات للحجاج المصريين بأسعار مناسبة.

الدولار سعر الدولار السياحة موسم الحج وزارة السياحة ناصر ترك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عروسين حدائق العاصمة

عروسا الجنة.. محمد ورحمة رحلا بعد زفافهم بساعات في حدائق العاصمة| تفاصيل مؤلمة

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

صورة أرشيفية

موعد امتحانات نصف العام 2026 في المدارس .. قرارات رسمية

سوزي الأردنية

التحفظ على أموال والدي سوزي الأردنية بعد اكتشاف حيلتها.. ما القصة؟

الإعلامية فيفيان الفقي

وفاة الإعلامية فيفيان الفقي بعد صراع مع السرطان

تشييع جثمان النقيب يوسف الحسيني

رحيل النقيب يوسف الحسيني.. الأهالي يودعون ضحية حادث طريق الإسماعيلية بالدموع في مسقط رأسه بالشرقية| تفاصيل

ماسنجر

إغلاق ماسنجر نهائيا على هذه الأجهزة بدءا من 15 ديسمبر.. ما السبب؟

محمد شوقي

مصير غامض.. زد يستعد لـ إقالة نجم الأهلي| اعرف السبب

ترشيحاتنا

جانب من توقيع البروتوكول

توقيع بروتوكول تعاون بين جمعية المهندسين المصرية واللحام الأمريكية

ولي العهد الأردني يشيد بجهود مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا في دعم اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

ولي العهد الأردني يشيد بجهود مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا في دعم اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

القس شنوده القمص

"الله يسدد احتياجاتنا في العالم".. في عظة الأحد للقس شنودة القمص

بالصور

مئوية يوسف شاهين في ندوة بمهرجان الجونة بحضور النجوم

حسين فهمي
حسين فهمي
حسين فهمي

٥ دقايق من المسلسل المنتظر ورد و شوكولاتة تشعل مواقع السوشيال ميديا

محمد فراج
محمد فراج
محمد فراج

"إسكندرية كمان وكمان" يعيد يسرا وحسين فهمي للسجادة الحمراء بمهرجان الجونة

يسرا وحسين فهمي
يسرا وحسين فهمي
يسرا وحسين فهمي

ماس رحيم تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد "ضيعتنى"

ماسة محمد رحيم ووالدها
ماسة محمد رحيم ووالدها
ماسة محمد رحيم ووالدها

فيديو

المتهمين

الداخلية: ضبط 4 أشخاص تعدوا على مندوب مبيعات وألقوه في ترعة بكفر الشيخ

السيدة

القبض على المتهم بالتعدى على سيدة ووالدها بالدقهلية

كيت بلانشيت

سر اختيار كيت بلانشيت لحضور مهرجان الجونة؟‎

ماسة محمد رحيم ووالدها

ماس رحيم تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد "ضيعتنى"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

المزيد