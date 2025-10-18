الممنوعون من السفر لحج القرعة 2026

تزايد اهتمام المواطنين خلال الأيام الماضية بمعرفة تفاصيل حج القرعة 2026، بعد إعلان وزارة الداخلية بدء قبول طلبات التقديم لموسم الحج للعام الهجري 1447هـ / 2026م، حيث تعد رحلة الحج حلما ينتظره المسلمون بشغف لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام.

ومع اقتراب موسم التقديم بدأت الوزارة في استقبال الطلبات إلكترونيا ومن خلال أقسام الشرطة على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات تنظيمية دقيقة تهدف إلى تسهيل التسجيل وضمان الشفافية في الاختيار.

حج القرعة 2026

موعد التقديم لحج القرعة 2026

قررت وزارة الداخلية فتح باب التقديم لحج القرعة لموسم 1447هـ / 2026م بدأ اعتبارا من يوم الأحد 12 أكتوبر 2025، ويستمر حتى الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، حيث يمكن للراغبين في أداء المناسك التقدم من خلال مراكز وأقسام الشرطة بجميع المحافظات، أو عبر الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية من خلال بوابة وزارة الداخلية، أو عن طريق الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لتلقي الطلبات.

وأكدت الوزارة أن عملية التقديم متاحة لجميع المواطنين المستوفين للشروط، مع ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة وعدم التقديم عبر أكثر من جهة، حيث إن الطلب الواحد يكفي لتسجيل الرغبة في أداء الحج.

شروط التقديم في حج القرعة 2026



وضعت وزارة الداخلية مجموعة من الشروط المنظمة لعملية التقديم، لضمان العدالة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وجاءت على النحو التالي:

يشترط أن يتمتع المتقدم بالاستطاعة الصحية اللازمة لأداء مناسك الحج.

يقتصر التقديم على من لم يسبق لهم أداء فريضة الحج طوال حياتهم.

يشترط أن يكون سن المتقدم لا يقل عن 21 عاما، بينما يسمح للمرافقين بسن 18 عاما كحد أدنى، على أن يحتسب العمر بتاريخ 8 فبراير 2026 الموافق 20 شعبان 1447هـ.

يعد تقديم الطلب إقرارا رسميا بالاطلاع والموافقة على جميع الشروط المعلنة.

يسمح بالتقديم مرة واحدة فقط عبر إحدى الجهات المنظمة للحج سواء القرعة أو السياحة أو التضامن الاجتماعي.

يشترط استكمال التطعيمات المقررة، وعلى رأسها اللقاح الرباعي ضد الالتهاب السحائي، بمدة لا تقل عن 10 أيام قبل السفر ولا تزيد على 5 سنوات.

طرق ورابط التسجيل في حج القرعة 2026

تتم عملية التسجيل إلكترونيا من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج التابعة لوزارة الداخلية، أو بالاتصال على رقم الخدمة الصوتية (02-27983000) باستخدام بيانات بطاقة الرقم القومي السارية.

كما يمكن التقديم يدويا عبر أي مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة.

خطوات التقديم الإلكتروني لحج القرعة 2026

1. الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية المصرية.

2. اختيار تبويب خدمات الحج ثم الضغط على التقديم لحج القرعة 2026.

3. إدخال البيانات الشخصية بدقة (الرقم القومي – رقم الهاتف – عنوان الإقامة).

4. رفع المستندات الرسمية المطلوبة بصيغة إلكترونية واضحة.

5. مراجعة البيانات جيدا ثم الضغط على زر تسجيل لتأكيد الطلب.

6. يتلقى المتقدم بعد ذلك رسالة نصية على هاتفه المحمول تفيد بإتمام عملية التسجيل بنجاح.

الشروط الصحية للتقديم

أكدت وزارة الداخلية ضرورة الالتزام التام بالتعليمات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية والسلطات السعودية، مشيرة إلى أنه يمنع سفر المصابين بالأمراض المزمنة أو الخطيرة التي قد تعيق أداء المناسك، وتشمل:

الفشل الكلوي.

أمراض القلب أو الكبد المتقدمة.

تليف الرئة.

السرطان النشط.

الزهايمر أو الأمراض المعدية.

كما يمنع سفر النساء الحوامل في الأشهر الأخيرة أو في حالات الحمل الخطر، حفاظا على سلامتهن وسلامة الأجنة.

التطعيمات المطلوبة للحصول على تأشيرة الحج

يجب على المتقدمين استكمال التطعيمات الأساسية المقررة، وأبرزها:

تطعيم الالتهاب السحائي الرباعي قبل موعد السفر بـ10 أيام على الأقل.

أي تطعيمات إضافية قد تعلن عنها وزارة الصحة لاحقا وفقا للتحديثات الصحية أو اشتراطات السلطات السعودية.