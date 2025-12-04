جولات تفقدية لمحافظ قنا للاطمئنان على سير العملية الانتخابية

قالت أسماء خليفة، مراسلة قناة «إكسترا نيوز» في محافظة قنا، إن اللجان الانتخابية في المحافظة فتحت أبوابها صباح اليوم في إطار إعادة الانتخابات ضمن المرحلة الأولى لدوائر المحافظة الأربع، موضحة أن الناخبين بدأوا التوافد قبل فتح اللجان بنصف ساعة تقريبًا، مشيرة إلى أن المحافظة تضم 352 لجنة فرعية ضمن 307 لجنة عامة، ويبلغ عدد الناخبين والناخبات حوالي 2 مليون و215 ألف شخص.

وأضافت «خليفة»، خلال تغطية خاصة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن المحافظة تقوم منذ الصباح بمتابعة دقيقة لجميع اللجان الفرعية من خلال غرف العمليات المركزية، في حين يقوم محافظ قنا بجولات تفقدية للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، والتأكد من توافر كافة التجهيزات اللوجستية، بما في ذلك تواجد القضاة، والأدوات المكتبية، والبطاقات والأوراق الانتخابية في اللجان.

وتابعت، أن جميع الإجراءات الأمنية مشددة مع متابعة دقيقة من الأجهزة التنفيذية لوزارة الداخلية، مؤكدةً عدم وجود أي خروقات أو مظاهر دعائية في اللجان العامة أو الفرعية، وأن أي مخالفة يتم التعامل معها وفقًا للقانون لضمان نزاهة العملية الانتخابية، مؤكدة أن اللجان ستستمر في استقبال الناخبين حتى الساعة التاسعة مساءً، مع إمكانية تمديد فترة الإغلاق في حال وجود ناخبين داخل اللجان، مشيرة إلى أن جميع الاستعدادات اللوجستية والأمنية تهدف إلى تقديم تجربة تصويت منظمة وآمنة لجميع الناخبين.