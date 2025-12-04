تجهيزات لوجستية مكثفة لكبار السن وذوي الهمم لضمان سير العملية الانتخابية بالبحيرة

قال محمد عبد العزيز، مراسل قناة «إكسترا نيوز» في محافظة البحيرة، إن اللجان الانتخابية فتحت أبوابها صباح اليوم، الخميس، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني لإعادة الانتخابات ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

وأضاف أن العملية الانتخابية تُجرى في 3 دوائر هي: الدائرة الأولى مركز ومدينة دمنهور، الدائرة الثالثة مركزي أبوحمص وإدكو، والدائرة الثامنة مركزي إيتاي البارود وشبراخيت، وسط تواجد أمني مكثف وإشراف قضائي.

عدد الناخبين واللجان في محافظة البحيرة

وأوضح المراسل أن محافظة البحيرة تُعد من كبرى المحافظات من حيث الكتلة التصويتية، حيث يحق التصويت لأكثر من 1.7 مليون ناخب وناخبة موزعين على 297 لجنة فرعية داخل 264 مقرًا انتخابيًا، يتنافس فيها 88 مرشحًا على 7 مقاعد فردية.

وأشار إلى أن اللجان شهدت توافدًا كثيفًا للناخبين منذ الصباح الباكر، مع اصطفاف المواطنين في طوابير قبل موعد فتح اللجان.

خدمات لوجستية لتسهيل عملية التصويت

وذكر عبد العزيز أن الناخبين أبدوا رضاهم عن الخدمات اللوجستية المقدمة، والتي شملت مظلات لحماية المواطنين من الأمطار، وكراسي متحركة لكبار السن وذوي الهمم، ومولدات كهربائية لتأمين سير العملية الانتخابية في حال انقطاع التيار، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان تجربة تصويت آمنة وميسرة لجميع الناخبين.