دعاء يجبر القلب .. يشرح صدرك ويبدل الله همك إلى فرح
فيلم الست.. منى زكي: لو اتقارنت بـ صابرين أنا اللي هتظلم
«حماية المنافسة» يُوقع مذكرة تفاهم مع أرمينيا لتعزيز الشراكات ومكافحة الاحتكار
ليه منبقاش صحاب؟.. أحمد فهمي يكشف تفاصيل رسالة تلقاها من هنا الزاهد بعد الطلاق
أول ظهور لوالد المتهم بإنهاء حياة زميله في الإسماعيلية بقضية الصاروخ
شريف فاروق يشهد مراسم قرعة الحج للعاملين بالتموين ويهنئ الفائزين بأداء الفريضة
بعد وفاة اللاعب يوسف محمد| مفاجأة تفجرها قوانين السباحة: مسئولية السلامة على عاتق مدير المسابقة والحكام والمنقذين.. وهذا موقف المدرب
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
عمرو دياب يتصدّر تريند إكس بعد اعتلائه قمة استماعات «أنغامي»
سفير مصر في المغرب يحضر عرض فيلم "الست" بمهرجان مراكش السينمائي
القبض على شخص يوزع أموالا على الناخبين في دمنهور
رشاوى إنتخابية فى سوهاج.. ضبط 3 أشخاص بحوزتهم أموال فى محيط لجنة
تجهيزات لوجستية مكثفة لكبار السن وذوي الهمم لضمان سير العملية الانتخابية بالبحيرة

منار عبد العظيم

قال محمد عبد العزيز، مراسل قناة «إكسترا نيوز» في محافظة البحيرة، إن اللجان الانتخابية فتحت أبوابها صباح اليوم، الخميس، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني لإعادة الانتخابات ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

 وأضاف أن العملية الانتخابية تُجرى في 3 دوائر هي: الدائرة الأولى مركز ومدينة دمنهور، الدائرة الثالثة مركزي أبوحمص وإدكو، والدائرة الثامنة مركزي إيتاي البارود وشبراخيت، وسط تواجد أمني مكثف وإشراف قضائي.

عدد الناخبين واللجان في محافظة البحيرة

وأوضح المراسل أن محافظة البحيرة تُعد من كبرى المحافظات من حيث الكتلة التصويتية، حيث يحق التصويت لأكثر من 1.7 مليون ناخب وناخبة موزعين على 297 لجنة فرعية داخل 264 مقرًا انتخابيًا، يتنافس فيها 88 مرشحًا على 7 مقاعد فردية. 

وأشار إلى أن اللجان شهدت توافدًا كثيفًا للناخبين منذ الصباح الباكر، مع اصطفاف المواطنين في طوابير قبل موعد فتح اللجان.

خدمات لوجستية لتسهيل عملية التصويت

وذكر عبد العزيز أن الناخبين أبدوا رضاهم عن الخدمات اللوجستية المقدمة، والتي شملت مظلات لحماية المواطنين من الأمطار، وكراسي متحركة لكبار السن وذوي الهمم، ومولدات كهربائية لتأمين سير العملية الانتخابية في حال انقطاع التيار، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان تجربة تصويت آمنة وميسرة لجميع الناخبين.

محافظة البحيرة اللجان الانتخابية الناخبين إعادة الانتخابات

