رفع حالة الاستعداد القصوى بالإسكندرية حتى انتهاء الانتخابات

قالت نجاة الجبالي، مراسلة قناة «إكسترا نيوز»، إن اللجان الانتخابية في الدائرة الثانية بمحافظة الإسكندرية فتحت أبوابها وانتظمت تمامًا أمام جمهور الناخبين، مشيرةً إلى أن الدائرة تضم 47 مركزًا انتخابيًا يضم 89 لجنة فرعية.

وأضافت «الجبالي»، خلال تغطية خاصة عبر فضائية إكسترا نيوز، أن الدائرة الثانية تعد واحدة من بين 19 دائرة في 7 محافظات تمت إعادة الانتخابات فيها ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المصري، والتي تُجرى على مدار يومين، أمس واليوم، وذلك بعد إلغاء النتائج السابقة.

وأشارت إلى أن الاستعدادات لهذه العملية الانتخابية لم تكن وليدة الأيام الأخيرة، بل سبقتها تجهيزات طويلة تعمل عليها الأجهزة التنفيذية لضمان سير العملية الانتخابية بالشكل الأمثل، موضحة أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة الإسكندرية مستمرة في متابعة المراكز الانتخابية واللجان الفرعية طوال الوقت دون توقف، ومن المتوقع استمرار عملها حتى إعلان الحصر العددي مع نهاية اليوم أو في الساعات الأولى من صباح الغد.

وأكدت أن المحافظة رفعت حالة الاستعداد القصوى منذ الأمس، وتستمر في هذا المستوى من الجاهزية حتى انتهاء العملية الانتخابية بالكامل، مشيرة إلى أن الاستعدادات اللوجستية شملت توفير كراسٍ متحركة لكبار السن وذوي الهمم، إضافةً إلى نقل اللجان الفرعية إلى الأدوار الأرضية التزامًا بوعد الهيئة الوطنية للانتخابات، لتسهيل عملية التصويت لكل الفئات دون عوائق.