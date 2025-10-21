من رأى نفسه عاريا في المنام.. حج وسداد ديون وشفاء أم موت وفقر وسحر؟

لاشك أن من رأى نفسه عاريا في المنام يشعر بالقلق الشديد جراء هذا الحلم، خاصة إذا كان الشارع أو الطريق هو الإطار المكاني لحلم من رأى نفسه عاريا في المنام ، حيث إنه ليس بالحلم الذي يمكن تجاهله.

يكون الموقف صعب جدًا على من رأى نفسه عاريا في المنام لأنه ليس من الأمور المقبولة للإنسان، بل إننا دائمًا ما نسأل الله الستر، ومن ثم فإن حلم من رأى نفسه عاريا في المنام هو من الأحلام التي ينقبض لها القلب لما فيها بعض شبهة الفضيح.

من هنا ينبغي معرفة تفسير حلم من رأى نفسه عاريا في المنام ، لعله يحمل بعض الطمأنينة أو الانتباه والحذر ومراجعة النفس قبل فوات الأوان.

من رأى نفسه عاريا في المنام

ورد عن تفسير حلم من رأى نفسه عاريا في المنام ، أن من رأى نفسه عاريًا في المنام ولم يخجل من الناس ولم يطلب ما يستر به عورته أنه سوف يحج بيت الله الحرام ، أما من كان عاريا في المنام وعورته مستورة سوف ينال العفو والمغفرة من الله عزوجل، حتي وان كان غير أهل لذلك ، والعري قد يكون ذنبا وقد غفره الله، أو حج أو عمل صالح غفر الله سبحانه وتعالى به الذنوب.

وقد فسر فقهاء تفسير الأحلام أن العري في المنام قد يكون ذنبًا ارتكبه صاحب الحلم والله سبحانه وتعالي قد غفره له ويفسر أيضا في بعض الاحلام أنه قد قام بعمل صالح أو يحج صاحب الحلم وهو في النهاية حلم مفرح يحمل الخير لصاحبه، وأما من رأي نفسه متجردا من ملابسه وأصبح عاريا لأمر متعلق بالدين فأنه سوف يصل الى مبلغ حسن في العبادة والخير.

العري في المنام بشارة خير

وورد أن من رأى نفسه عاريا وبقي ما يستره بين الناس، فأن هذا الحالم كان عنده مال وبقي منه ما يستره بين الناس فليحافظ عليه ويتقي الله، أما من رأي نفسه متجردًا من ملابسه في مسجد فهذه الرؤية تجمل بشرة خير بأنه سوف يتجرد من أخطاءه وذنوبه ويظهر ما لديه من الصلاح والدين كالصلاة والإمامة والأذان، ومن رأي نفسه تجرد وتعرى من ملابسه وهو رجل صالح فهو خير ومنفعة وزوال هم، ومن رأي نفسه في المنام وهو يجرى عاريًا قد توجه له تهمة وهو منها برئ.

تفسير حلم المشي عاريا للرجل

وجاء كذلك عن من يري في المنام انه كان ماشيًا عاريًا ومفتخرًا بذلك وغير محرج من تعريه فيدل هذا على ثقته بنفسه، وقدرته علي مواجهة الصعاب وعدم الخوف منها ويدل أيضا على جرأة وصدق من حلم بذلك، ومن كان مريضا ورأي نفسه في المنام عاريًا ولا شيء يستره سوف يمن الله عليه بالشفاء ، و يقضى دينه إذا كان مديونًا، وسيذهب همه إذا كان مهمومًا، وقد يدل ذلك على التوبة، وقد يتعرى في هذه الدنيا ويستره الله سبحانه في الأخرة.

وقيل أيضًا في تفسيرٍ آخر له بأنه يدل على شيء مكروه قد يحدث أو يصيبه الرائي ، فإن كان شغله الشاغل في كيفية ستره لنفسه أو أنه حاول أنه يختفي عن نظر الناس أو يحاول أن يستر نفسه بشيء مثل الملابس أو بغطاء فإنه يدل على الخطر الموجود في ذلك المكان الذي يرى نفسه فيه سواء أن كان خطر العدو أم الحساد والسحرة، فإن حاول أن يجد شيئًا يستر به نفسه ولم يجد فستر نفسه بيده فإنه يدل على أنه سيلقي نفسه بيده إلى حتفه أو موته.

تفسير حلم رؤية نفسي عاريا أمام الناس

جاء أنه إذا رأى النّائم نفسه في المنام بلا ثياب تستره، وكان يستحي من الناس، ويطلب منهم أن يستروا عورته، فإنه قد يدل على أمر يصيبه، أو قد يدل على سر له يُكشف أمام الناس، أما إن لم يستحي منهم أو يطلب منهم ستر عورته؛ فإنه قد يُرزق الحج -والله أعلم-، وأما إن رأى أنه عريان أمام الناس، وعنده من الثياب ما يكفي لستر عورته فقط، فإن كان غنياً وصاحب مال، فقد تصيبه حاجةٌ فيفتقر، وعليه بتقوى الله في ماله، وإنفاق ما بقي معه من مال في مرضاة الله.

تفسير العري في المنام للرجل والمرأة

ورد أن العري في المنام للرجل قد تكون علامة على انكشاف أمره؛ وإن كان العري في المنام للمرأة أشد وأقوى؛ فإذا كانت رؤية المرأة أنها قد تعرت من ثياب سوداء؛ فذلك قد يكون دليلاً على وجود الصباح بعد وجود الظلمة، وإن كانت تلبس ثياباً بيضاء فهي ليلة مقمرة.

رؤية نفسي عاريا في المنام للمتزوجة

ورد أنه إذا رأت المتزوجة في المنام نفسها عارية يدل ذلك على مصيبة ستحدث لها مثل تركها لمنزلها أو طلاقها أو الفراق أو الغربة أو شيئًا من ذلك، فإن رأت نفسها عارية أمام الناس ولم يعرفوها الناس من هي فإنه يدل على أن المصيبة ستصيب أحدًا من معارفها أو أقاربها فإن عرفها الناس من هي بالفعل فإنه يدل على أن المصيبة ستصيب صاحبة الرؤيا نفسها.

تفسير نزع الثياب عن الجسد في المنام

ورد أن من رأى أنه قد نزعت عنه ثيابه في المنام، فإن كان صاحب مسؤولية فإنه قد يُعزل عن هذه المسؤولية وقد يفقدها، ومن كان متسخ الثياب، ورأى أنها قد نُزعت عنه فإنه قد يكون دلالة على زوال همه.

تفسير الأحلام

قالت دار الإفتاء، إن تأويل الرؤى وتفسير المنامات ليس بمهنة ولا حرفة، بل هو من ميراث النبوة؛ يأخذ منه مَن شاء الله تعالى ما شاء أن يعطيه؛ فيَعرِف بعضًا ويَجهَل بعضًا، ويصيب مرة ويخطئ مرات.

ونوهت “ الإفتاء” بأنه ليس هناك في الأزهر الشريف على مر عصوره تخصص في تفسير الرؤى، بل ولا في غير الأزهر من المعاهد العلمية الدينية المعتمدة على مستوى العالم الإسلامي، وإنما رأينا سلفنا الصالح يعقدون مجالس للتحديث ومجالس للفتيا ومجالس للقضاء ومجالس للذكر وأخرى للتعليم، وهم مع ذلك لم يعقدوا مجالس لتأويل الرؤى وتفسير المنامات، بل كان هذا يأتي عَرَضًا للتثبيت والتبشير والتحفيز.

و حذر الدكتور علي جمعة ، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، من تفسير الأحلام ، قائلًا: "إن الإمام مالك كان يقول أتتلاعبون بتراث النبوة"، موضحًا أن من يفسر الرؤيا ينبغي أن يكون نبيا، حيث إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "دخل ووجد السيدة عائشة - رضي الله تعالى عنها- تعبر رؤيا أحدهما، قال لها ليس هكذا يا عائشة"، موصيًا: "خلينا مؤدبين مع أنفسنا ولا داعي لبرامج تفسير الأحلام، وتأويل الرؤى الذي أصبح متداولا عبر شاشات الفضائيات، وياما خرب بيوت وحطم نفسيات.. كذب ومخالف للواقع".

وقد أوضح المفتي الأسبق، أن الفرق بين أنواع المنام الثلاثة، وهي الرؤيا والحلم والكابوس، نسميه الفرق الشرعي، منوهًا بأن المنام ينقسم إلى ثلاثة أقسام، سماها لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم - وجعل كل اسم يختص بحالة معينة، فالحلم هو المنام الذي رأيت فيه شيئًا واضحًا ومركبًا وكأنه قصة، لكنه سيئ.

و دلل بقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: «الْحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ»، منوهًا بأن به يُعكر الشيطان على الإنسان صفو نفسه الهادئة، فيُلقي له وهو نائم مثل هذه الصور الذي تُسبب له الاضطراب، أما المنام الذي فيه بُشرى وسعادة ونور وراحة، يُسمى رؤيا.

و أضاف أن هناك نوعا آخر وهو ما كان ناتجًا من الأمور البيولوجية عند الإنسان، منوهًا بأن بيولوجي يعني الحياة، بمعنى النوم بعد أكل سمين، أو مجهد، وهذا يُسبب الكابوس، والكابوس هو ما يراه الشخص في المنام نتيجة تصرفات جسدية من إرهاق أو هم أو حديث نفس، ويمكن القول أن الرؤيا من الرحمن والحلم من الشيطان، والكابوس من النفس.

وأشار إلى أن ما يراه الإنسان في منامه ثلاثة أقسام: إما أن يكون من الملائكة، وهي الرؤيا الصالحة، وإما أن يكون من الشيطان، وهو ما يراه العبد من الأحلام المزعجة والكوابيس وأنواع التخويفات، وإما أن يكون حديث النفس، مما يهتم به الرجل في يقظته فيراه في منامه.

و نبه على تفسير الرؤى أمر اختص به الأنبياء وورثتهم من العلماء، مشيرًا إلى أن الإمام مالك بن أنس كان يغضب من الذين يفسرون الأحلام للناس ويقول لهم: «اتتلاعبون بتراث النبوة».