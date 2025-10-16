قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إطلاق المرحلة الأولى من أضخم مشروع للربط الكهربائي بين مصر والسعودية.. ماذا بعد؟
تبدأ اليوم وتنتهي السبت.. الطعن على المرشحين بانتخابات مجلس النواب أمام القضاء الإداري
التعبئة والتغليف.. أداة استراتيجية لتعزيز القيمة المضافة للمنتج المصري وتحقيق الاستدامة
قبل مناقشتها اليوم.. تفاصيل اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ترامب يُنشئ صندوق نصر لأوكرانيا من الرسوم الجمركية الجديدة على الصين
لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي
كيف أعرف أن حلمي سيتحقق؟.. 4 علامات تنبئ بقرب حدوثه
مصر: معبر رفح جاهز من جانبنا لكن إسرائيل تعطل إعادة تشغيله
حماس : باب العفو العام مفتوح أمام العصابات حتى مساء الأحد المقبل
الاحتلال يعلن التعرف على جثتي عنبار هايمان ومحمد الأطرش بعد استعادتهما
إعلان أسماء المرشحين بالفردي والقائمة ورموزهم بانتخابات النواب.. اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

كيف أعرف أن حلمي سيتحقق؟.. 4 علامات تنبئ بقرب حدوثه

كيف أعرف أن حلمي سيتحقق
كيف أعرف أن حلمي سيتحقق
أمل فوزي

لعل السؤال عن كيف أعرف أن حلمي سيتحقق ؟ من الأمور التي تهم بل وتؤرق الكثيرون، ممن تشغلهم الأحلام ويسعون لتفسيرها ومعرفة تأويلها، بل والبعض حياتهم تتوقف على هذه الأحلام ، فهم لا يعدونها مجرد منامات وإنما هي بالنسبة لهم إشارات لا يمكنهم تجاهلها أو إغفالها، ومن هنا وأيا كان الحلم جيدًا أو سيئًا فإنه يظل سؤال كيف أعرف أن حلمي سيتحقق ؟ مطروحًا وبقوة وقلق في الوقت ذاته.

كيف أعرف أن حلمي سيتحقق

ورد عن مسألة كيف أعرف أن حلمي سيتحقق ؟، أنه لا تلزم الرؤيا أن تتحقّق في ذات الوقت الذي يراها فيه صاحبها، فقد تتحقّق بعد أعوام عديدة ومرور زمان كثير على رؤيتها، وقد تتحقّق بعد فترة بسيطة من الزمن، ولا مقياس في ذلك.

وورد في رؤيا يوسف -عليه السّلام- في قول الله -تعالى-: (إِذ قالَ يوسُفُ لِأَبيهِ يا أَبَتِ إِنّي رَأَيتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوكَبًا وَالشَّمسَ وَالقَمَرَ رَأَيتُهُم لي ساجِدينَ)، ثمّ بعد سنوات طويلة قال: (قالَ يا أَبَتِ هـذا تَأويلُ رُؤيايَ مِن قَبلُ قَد جَعَلَها رَبّي حَقًّا)، ممّا يدل على أنّها لم تتحقّق في الحال.

وورد أنه قد رأى رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- في منامه أنّه يدخل وأصحابه مكة المكرمة فاتحين معتمرين، فأخبر أصحابه بما رأى ثمّ خرجوا عام الحديبية إلى مكّة المكرمة لأداء العمرة، فصدّتهم قريش وعادوا إلى المدينة بشرط أن يرجعوا في العام المقبل.

ولما أراد النبي أن يعود قال له عمر: "ألم تخبرنا يا رسول الله أننا سندخل المسجد الحرام؟ فقال له رسول الله: نعم، ولكن لم أخبركم أنّه سيكون في هذا العام"، ثمّ عادوا في العام المقبل، وحينها تحققت رؤيا رسول الله، قال -تعالى-: (لَّقَدْ صَدَقَ اللَّـهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّـهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ).

علامات اقتراب تحقق الرؤيا

ورد أن هناك علامات قد تدل على اقتراب تحقق الرؤيا وردت مجموعة من النصوص في السنة النبية الشريفة تدلّ على صلاح الرؤيا، نذكر منها ما يأتي: التواطؤ على الرؤيا والمقصود به اتّفاق مجمعة من الناس على مضمون الرؤيا، ولو اختلف منها بعض التفاصيل لكن الأساس واحد، وثانيها كونها من المبشرات فالرؤيا الصالحة يكون مضمونها متضمّناً بشرى بالثواب أو بالعقاب.

وقد روى أبو هريرة -رضيَ الله عنه- عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- فقال: (لَمْ يَبْقَ مِنَ النُّبُوَّةِ إلَّا المُبَشِّراتُ. قالوا: وما المُبَشِّراتُ؟ قالَ: الرُّؤْيا الصَّالِحَةُ). وثالثها: رؤيتها من قبل من عرف عنهم التقوى والصلاح فإنّ هذه الفئة من الناس يكون تسلّط الشيطان عليهم أخفّ من غيرهم، ولما هو معهود منهم الصدق، فإنّ ذلك أدعى لأن تكون رؤياهم صادقة.

وقال رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (وأَصْدَقُكُمْ رُؤْيا أصْدَقُكُمْ حَدِيثًا)، ورابعها الرؤيا عند اقتراب الزمان فقد قال رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (إذا اقْتَرَبَ الزَّمانُ لَمْ تَكَدْ تَكْذِبُ رُؤْيا المُؤْمِنِ).

آداب عند الرؤيا

تُعين آداب عند الرؤيا على تحققها ورد في السنّة عن رسول الله آداب الرؤيا الصالحة، فقال -صلّى الله عليه وسلّم-: (إذا رَأَى أحَدُكُمْ رُؤْيا يُحِبُّها، فإنَّما هي مِنَ اللَّهِ، فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ عليها ولْيُحَدِّثْ بها)، وعليه فإن آداب الرؤيا الصالحة هي: حمد الله -سبحانه وتعالى- عليها. الاستبشار بها. الحديث بها أمام من يحب من رآها من الناس. وإذا رأى المسلم ما يكره.

فقد أخبر رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- فقال: (وإذَا رَأَى ما يَكْرَهُ فَلْيَتَعَوَّذْ باللَّهِ مِن شَرِّهَا، ومِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ، ولْيَتْفِلْ ثَلَاثًا، ولَا يُحَدِّثْ بهَا أحَدًا؛ فإنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ)، وعليه فإن من رأى ؤويا مكروهة فمن آدابها: الاستعاذة بالله من الشيطان ممّا يكون فيها من شرّ. التفل عن اليسار ثلاث مرات. تغيير الجنب الذي كان الرائي نائماً عليه. الصّلاة؛ لما فيها من الالتجاء إلى الله والعصمة به. أن لا يحدّث بها أحداً من الناس.

كيف أعرف أن حلمي سيتحقق أعرف أن حلمي سيتحقق حلمي سيتحقق علامات اقتراب تحقق الرؤيا اقتراب تحقق الرؤيا آداب عند الرؤيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

مد مهلة التصالح 6 أشهر زيادة.. 3 مخالفات ممنوعة

حالة الطقس

الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية غدا الخميس

قائد سرب الطيران المصري

من قائد سرب الطيران المصري لطائرة الرئاسة الأمريكية: نرحب بكم في مصر وننقل ترحيب الرئيس السيسي| صور وفيديو

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

آيات أباظة و عمرو محمود ياسين

بتعليمات الطبيب.. منع الزيارة عن آيات أباظة زوجة عمرو محمود ياسين

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الخميس 16 أكتوبر 2025

بعد الزيادة الكبيرة.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الخميس 16 أكتوبر 2025

قذائف على حي الشجاعية

المدفعية الإسرائيلية تطلق عدة قذائف على حي الشجاعية في شرق مدينة غزة

صورة ارشيفية

استخدم صاروخ كهربائي.. طفل ينهي حياة صديقه بطريقة مروعة في الإسماعيلية

ترشيحاتنا

حالة الطقس

حالة الطقس فى أسوان اليوم الخميس 16-10-2025

جانب من اجتماع محافظة سوهاج

خطة سوهاج لتخفيف العبء عن الأسر وتوحيد الزي المدرسي بجودة وسعر مناسب

جانب من المضبوطات بسوهاج

ضبط أكثر من طن لحوم وأسماك فاسدة في سوهاج

بالصور

جزيئات البلاستيك الدقيقة تغزو أجسامنا.. دراسات تكشف مخاطرها المميتة على الدماغ والقلب

الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم

طريقة عمل اللبنة في المنزل بخطوات سهلة.. طعم لذيذ وصحي بدون مواد حافظة

طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة

فولفو تودع رسميا أيقونتها العائلية V90 للتحول نحو السيارات الكهربائية

فولفو V90
فولفو V90
فولفو V90

طريقة عمل التونة في البيت بسمك الماكريل.. ألذ من المعلبة وصحية

طريقة عمل التونة في البيت بسمك الماكريل
طريقة عمل التونة في البيت بسمك الماكريل
طريقة عمل التونة في البيت بسمك الماكريل

فيديو

اعتذار باسم يوسف لزوجته

“وجع شهرة ومقلب جواز”.. باسم يوسف يعتذر لزوجته علناً

نتنياهو

طريح الفراش.. مرض مفاجئ يهاجم نتنياهو ويلغي جميع اجتماعاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد