هل الفلوس في المنام فلس وفقر؟.. لها 20 تفسير حسب ورق أم معدن

لاشك أن السؤال عن هل الفلوس في المنام إفلاس وفقر أم غنى ورزق واسع؟ ، يعد من أهم الأحلام التي تقلق الكثير من الناس ، وعنها تشيع روايات عدة بأن الفلوس فلس، فيما يظن البعض أنها بشارة بسعة الرزق، وعامة لا يمكن تجاهل فضولنا حول حقيقة هل الفلوس في المنام فلس وفقر أم رزق وغنى؟، فالمال من الأرزاق التي يطلبها الكثير إن لم يكن الجميع، من هنا ينبغي تحري حقيقة هذا الحلم المتعلق بالمال، والذي يفصح عنه استفهام : هل الفلوس في المنام فلس وفقر أم غنى ورزق واسع؟ .

هل الفلوس في المنام فلس وفقر أم رزق وغنى

ورد في تفسير حلم المال ، وحقيقة هل الفلوس في المنام فلس وفقر أم غنى ورزق واسع ؟، أنه يجب تنبيه المؤمن إلى عدم الانشغال كثيراٌ بما يرى في المنام؛ فالرؤيا ثلاثة أقسام كما ثبت عن النبي الكريم أنه قال: (الرُّؤْيا ثَلاثٌ: حَديثُ النَّفْسِ، وتَخْوِيفُ الشَّيْطانِ، وبُشْرَى مِنَ اللَّهِ، فمَن رَأَى شيئًا يَكْرَهُهُ فلا يَقُصَّهُ علَى أحَدٍ ولْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ).

وجاء أن علم الرؤى والأحلام من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله -تعالى-؛ فأغلب تأويلات المعبرين تندرج تحت العلم الظني.

وقد ذكر عبد الغني النابلسي في كتابه "تعطير الأنام في تعبير المنام" عدّة دلالات لرؤيا الفلوس في المنام؛ فقد يدل على الكلام، أو قضاء الحاجة، أو الحزن و الهم، أو الرزق، وعدة تفسيرات أخرى هي:

قد يؤول الفلس على كلام فيه رياء ومجادلة.

قد ترمز إلى كرم رديء.

قد تكون إشارة للشر والعدوان.

قد تؤول الفلوس بقضاء حاجة الرائي.

إذا رأى الرائي فلوساً عليها اسم الله -تعالى-؛ فربما يدل على سماعه الشعر بدلاٌ من القرآن.

قد تشير الفلوس إلى الغش.

ربما ترمز الفلوس إلى التعب والسقم والملل.

ربما تشير إلى الضيق والحزن.

قد تشير إلى كلام يتبعه الهم والكرب.

ربما تؤول على الرزق الرديء.

ربما تشير إلى الفرج بعد الشدّة.

قد ترمز إلى الأجر العظيم مقابل العمل اليسير.

تفسير رؤية الفلوس في الحلم

تتفاوت تفاسير رؤية النقود في المنام بالاعتماد على حالة الرائي، فقد تدل على التسبيح والذكر، وقد تشير إلى الولد في حالة الحمل، وبعض المفسرين يفسرها بالضرب المؤلم، وقد تدل رؤيتها في المنام على أن الرائي سينالها في الحقيقة، وقد تدل على العلم، أو قضاء الحوائج، أو الكلام الحسن، أو الصلاة، أو أعمال الخير والإحسان.

ما تفسير حلم المال

ورد في تفاسير ابن الصادق لرؤية النقود في المنام حسب نوعها سواء كانت معدنية، أو ورقية، أو فضية، أو نحاسية، وتعتبر رؤيتها دلالة على الخير، والرزق، والوفرة، والزيادة، ومنها:

تفسير حلم فلوس ورق

يفسر ابن الصادق رؤية النقود الورقية بأنها دلالة على الخير، وزيادة المال، والنجاح والتفوق في الحياة اليومية، على الصعيدين العملي، والاجتماعي.

رؤية النقود المعدنية في الحلم

يفسر ابن الصادق رؤية النقود المعدنية في المنام على أن الرائي سيأتيه الرزق والمال أو سيزداد علمه وأعماله في البر والإحسان، وقد تدل رؤيتها للمرأة الحامل على أنها سترزق بالبنات.

رؤية نقود من الذهب: يفسر ابن الصادق رؤية النقود الذهبية في المنام بأنها دلالة على الخير، والمال، وقضاء حوائج الناس، وأعمال البر والإحسان، وإرجاع الأمانات إلى أصحابها، وقد تدل رؤيتها للمرأة الحامل أو المتزوجة على أنها سترزق بالذكور.

رؤية نقود من النحاس بالمنام: يفسر ابن سيرين رؤية النحاس في المنام على أن الرائي سيجني أموالًا من شخص أجنبي، وفي المقابل قد تدل رؤية معدن النحاس في المنام على النميمة وكلام السوء.

تفسير رؤية النقود حسب حالة الرائي

يتحدث علماء التفسير كابن سيرين والإمام الصادق والنابلسي عن تفسير رؤية النقود في المنام، إذ تدل عمومًا على الخير، والبركة، والرزق، والأولاد، ويعتمد ذلك على حالة الرائي ، مثل:

رؤية النقود للعزباء: يفسر ابن سيرين والإمام الصادق رؤية الفتاة العزباء للنقود في المنام على أنها ذات طموح عالٍ، ولكنها لا تشعر بالطمأنينة والأمان.

رؤية النقود للمرأة المتزوجة: يفسر ابن سيرين والإمام الصادق رؤية المرأة المتزوجة النقود في المنام على أنها ستجد صديقة مخلصة، وإذا فقدت الأموال فإنها ستخسرها وتخسر صداقتها.

رؤية النقود للمرأة الحامل: يفسر ابن سيرين والإمام الصادق رؤية المرأة الحامل للنقود المعدنية علي أنها ستضع ولدًا، وإذا كانت تجمع النقود الفضية عن الأرض، يدل على أنها ستمر ببعض الصعوبات خلال فترة حملها، وإذا كانت تجمع عملة ورقية يدل على أن الولادة ستكون سهلة وميسرة كما تشير إلى الخير والبركة.

رؤية النقود للشخص الفقير: يفسر النابلسي أن الفقر في المنام يدل على الغنى، فمن رأى نفسه فقيرًا فقد حاز طعامًا كثيرًا، فقد قال تعالى في سورة القصص: {رَبِّ إني لِمَا أَنـزلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ}.

رؤية النقود للشخص الغني: يفسر النابلسي أن الغنى في المنام يدل على الفقر، فمن رأى نفسه غنيًا فقد صار فقيرًا أو قنوعًا، إذ تدل القناعة على الغنى والعكس صحيح.

هل الفلوس في الحلم خير أم شر

و يعد المال في المنام عند بعض العلماء خيرًا، ولدى بعضهم الآخر شرًا، وتوضح التفسيرات الآتية بعض الحالات العامة لرؤية النقود في المنام:

- رؤية ضياع النقود: يفسر النابلسي بأنه من فقد أو ضاع له درهم، فإنه يلحقه أذى من ابنه أو يشكو منه.

- رؤية سرقة النقود: يفسر النابلسي بأنه من سُرِق منه درهم، فإنه يلحقه أذى من ابنه أو يشكو منه، وإذا أخِذ منه انتزاعًا من دون عودة فقد يموت ابنه. - رؤية أخذ النقود من ميت: يفسر ابن سيرين بأن من يأخذ النقود من شخص ميت فهي تدل على البركة، والرزق، وإذا كانت النقود ورقية فستحدث للشخص أمور إيجابية في حياته، وإذا كانت النقود معدنية فسيواجه هذا الشخص صعوبات ومشكلات في حياته.

- رؤية نقود منثورة: يفسر النابلسي روية النقود المنثورة في المنام على أن الشخص يتحدث كلامًا حسنًا.

- رؤية إعطاء النقود لأحد: يقول ابن شاهين إن من أعطى الدراهم لأحد، فإنه يأتي منه على المال أو الأسرار.

- رؤية نقود مجموعة في كيس: يفسر النابلسي بأنه من رأى نقودًا في كيس أو صُرة، فإنه سيكتم سرًا لأحد أصدقائه.

- رؤية العثور على نقود: يفسر ابن شاهين بأنه من عثر على صُرة من الدراهم أو النقود، فإنه يكسب مالًا حلالًا.