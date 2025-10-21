قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غلق باب التصويت في الجمعية العمومية لنادي الزمالك
الشرطة الهولندية توقف 230 مشجعا لنابولي قبل مواجهة آيندهوفن في دوري الأبطال
تشكيل برشلونة ضد أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا.. يامال يقود الهجوم
محمد الشيبي أفضل لاعب في مباراة بيراميدز وفاركو
فئات ممنوعة من حج الجمعيات هذا العام.. هل أنت منهم؟
بيراميدز يواصل انتصاراته ويهزم فاركو بثنائية في الدوري
ماجدة خير الله تهاجم لميس الحديدي بسبب حوارها مع أمينة خليل في مهرجان الجونة
القبض على 3 بلطجية تعدوا على مسن بالقاهرة
الإفتاء: الخميس أول أيام شهر جمادى الأول لعام 1447 هجريا
بيراميدز يضيف الثاني في شباك فاركو برأسية مصطفى فتحي
بريطانيا ترفع هيئة تحرير الشام من قائمتها للمنظمات الإرهابية
يا أبيض أو أسود| تفاصيل جديدة في أزمة حسام غالي ورئيس الأهلي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الشرطة الهولندية توقف 230 مشجعا لنابولي قبل مواجهة آيندهوفن في دوري الأبطال

إسراء أشرف

أعلنت الشرطة الهولندية، اليوم الثلاثاء، عن توقيف أكثر من 200 مشجع لفريق نابولي الإيطالي، وذلك عشية مواجهته المرتقبة أمام آيندهوفن في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، بسبب سلوكيات "استفزازية" وقعت في شوارع المدينة.

وفي بيان رسمي، أوضحت الشرطة أن مجموعة كبيرة من جماهير نابولي تسببت في اضطرابات وسط مدينة آيندهوفن مساء الاثنين، ما استدعى تدخلاً أمنيًا عاجلاً لمنع اشتباكات محتملة مع السكان المحليين، أسفر عن توقيف 230 شخصًا.

وأضافت الشرطة أن المشجعين تم استجوابهم طوال الليل، قبل أن يتم الإفراج عنهم مع فرض غرامات مالية ومنعهم من دخول ملعب المباراة أو التواجد في وسط المدينة، حتى أولئك الذين كانوا يحملون تذاكر لحضور اللقاء.

وتم تصنيف المباراة بين آيندهوفن ونابولي على أنها "عالية الخطورة"، ما استوجب تطبيق إجراءات أمنية مشددة، من بينها التفتيش الوقائي وتكثيف التواجد الشرطي في محيط الاستاد.

وأكدت السلطات الأمنية أنها ستنشر أعدادًا كبيرة من عناصر الشرطة لضمان مرور المباراة بسلاسة، مع توجيه نداء إلى الجماهير بضرورة التحلي بالسلوك المسؤول، قائلة: "دعونا نعمل معًا لضمان أن تمر المباراة دون مشاكل ليستمتع الجميع بكرة القدم".

وعلى الصعيد الفني، يتطلع الفريقان إلى تحقيق أول انتصار أوروبي في الموسم، حيث لا يزال كل منهما يبحث عن بداية قوية بعد أداء متواضع في الجولتين السابقتين.

وخسر آيندهوفن أولى مبارياته أمام أونيون سانت جيلواز البلجيكي 1-3 ثم تعادل مع باير ليفركوزن 1-1، بينما تلقى نابولي خسارة أمام مانشستر سيتي 0-2 قبل أن يتفوق بصعوبة على سبورتينغ لشبونة 2-1.

الشرطة الهولندية نابولي آيندهوفن دوري أبطال أوروبا دوري الأبطال

الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه بدون مصنعية

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه

وزير التربية والتعليم

فتح باب التقديم في إعارات المعلمين 2026 حتى 20 ديسمبر| اعرف الأوراق المطلوبة

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار: قبل السقوط بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس راح شافه ومشى

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار.. قبل الواقعة بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس "شافها ومشى"

المجني عليه والمتهم

استخدم أدوات والده النجار.. شاكوش وصاروخ كهربائي «سلاح الجريمة» في واقعة طفل الإسماعيلية

وزير التربية والتعليم

التعليم: 10 جنيه غرامة انذار للطلاب المتغيبين و25 جنيه لإعادة قيد المفصولين

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن امتحانات شهر أكتوبر لطلاب أولى و 2 ثانوي

سورة تقرأها في الصباح

ما هي أفضل سورة تقرأها في الصباح؟.. 20 آية تفتح لك أوسع أبواب الرزق

هشام وليلى والتسمم

هشام جمال يكشف عن تعرضه هو وليلى زاهر للتسمم خلال شهر العسل

مصطفى هريدي

دعوة أمي السبب.. مصطفى هريدي يكشف أسرار حياته وقلة أعماله الفنية

اللوفر

ثغرات أمنية كارثية في اللوفر.. تقرير رسمي يكشف المستور

حسين فهمي : دعمت القضية الفلسطينية بمهرجان القاهرة .. والجونة برع في إظهار معاناة غزة

حسين فهمي

أخبار السيارات| سبب صوت الطقطقة في سيارات هوندا.. ومشاكل خطيرة في فتيس جنرال موتورز

نشرة السيارات

أكثر 5 سيارات مبيعًا في عام 2025.. فورد وشيفروليه تتصدران

سيارات

بكاء يسرا وحسين فهمي تأثرا بفيديو عن المساعدات الإنسانية

فيلم المستعمرة

توتر وغموض ورحلة انتقام… صدور الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم المستعمرة

بكاء يسرا وحسين فهمي تأثرا بفيديو عن المساعدات الإنسانية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: المرحلة الثانية لخطة ترامب.. النجاح أو الانفجار

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

