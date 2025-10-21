الشرطة الهولندية توقف 230 مشجعا لنابولي قبل مواجهة آيندهوفن في دوري الأبطال

أعلنت الشرطة الهولندية، اليوم الثلاثاء، عن توقيف أكثر من 200 مشجع لفريق نابولي الإيطالي، وذلك عشية مواجهته المرتقبة أمام آيندهوفن في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، بسبب سلوكيات "استفزازية" وقعت في شوارع المدينة.

وفي بيان رسمي، أوضحت الشرطة أن مجموعة كبيرة من جماهير نابولي تسببت في اضطرابات وسط مدينة آيندهوفن مساء الاثنين، ما استدعى تدخلاً أمنيًا عاجلاً لمنع اشتباكات محتملة مع السكان المحليين، أسفر عن توقيف 230 شخصًا.

وأضافت الشرطة أن المشجعين تم استجوابهم طوال الليل، قبل أن يتم الإفراج عنهم مع فرض غرامات مالية ومنعهم من دخول ملعب المباراة أو التواجد في وسط المدينة، حتى أولئك الذين كانوا يحملون تذاكر لحضور اللقاء.

وتم تصنيف المباراة بين آيندهوفن ونابولي على أنها "عالية الخطورة"، ما استوجب تطبيق إجراءات أمنية مشددة، من بينها التفتيش الوقائي وتكثيف التواجد الشرطي في محيط الاستاد.

وأكدت السلطات الأمنية أنها ستنشر أعدادًا كبيرة من عناصر الشرطة لضمان مرور المباراة بسلاسة، مع توجيه نداء إلى الجماهير بضرورة التحلي بالسلوك المسؤول، قائلة: "دعونا نعمل معًا لضمان أن تمر المباراة دون مشاكل ليستمتع الجميع بكرة القدم".

وعلى الصعيد الفني، يتطلع الفريقان إلى تحقيق أول انتصار أوروبي في الموسم، حيث لا يزال كل منهما يبحث عن بداية قوية بعد أداء متواضع في الجولتين السابقتين.

وخسر آيندهوفن أولى مبارياته أمام أونيون سانت جيلواز البلجيكي 1-3 ثم تعادل مع باير ليفركوزن 1-1، بينما تلقى نابولي خسارة أمام مانشستر سيتي 0-2 قبل أن يتفوق بصعوبة على سبورتينغ لشبونة 2-1.