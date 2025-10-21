هشام جمال يكشف عن تعرضه هو وليلى زاهر للتسمم خلال شهر العسل

كشف الفنان هشام جمال عن تعرضه وزوجته الفنانة ليلى أحمد زاهر لحادث تسمم خلال أيام شهر العسل، بعد تناولهما طعامًا من عربة طعام بالقرب من الفندق الذي كانا يقيمان فيه.

وأوضح هشام جمال أن الأعراض بدأت بآلام حادة في المعدة ونعاس مفاجئ لدى ليلى، ما استدعى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال إنهما تمكنا من العودة إلى مصر بعد تحسن حالتهما الصحية، مؤكدًا أنهما لم يخبرا عائلتيهما بالحادثة لتجنب القلق.

كما عبّر هشام عن إيمانه بالحسد، مشيرًا إلى أن طاقة حب الجمهور ودعواتهم الإيجابية تحميهما من أي تأثيرات سلبية.

