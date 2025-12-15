خرق لاتفاق غزة.. غضب في البيت الأبيض من نتنياهو بعد اغتيال رائد سعد

كشف موقع أكسيوس أن مسؤول إسرائيلي أقر بوجود استياء أمريكي من اغتيال جيش الاحتلال لأحد قادة حماس في عزة، لكنه قلّل من حدّة الرسالة.

وأشار المسؤول، إلى أن واشنطن تحدثت عن قلق دول عربية من اعتبار الضربة خرقًا للاتفاق، غير أن المسؤولين الأمريكيين شددوا على أن موقف البيت الأبيض كان حاسما بأن إسرائيل انتهكت وقف إطلاق النار.



رواية إسرائيل

أبلغت الحكومة الإسرائيلية الإدارة الأمريكية أن حركة حماس هي من خرقت الاتفاق، عبر مهاجمة جنود إسرائيليين واستئناف تهريب السلاح.

وقال مسؤول إسرائيلي إن اغتيال رائد سعد جاء «ردا على هذه الانتهاكات» وهدف إلى منع انهيار وقف إطلاق النار.

وامتنع كل من البيت الأبيض والسفارة الإسرائيلية في واشنطن عن التعليق رسميًا، و تأتي توترات أوسع هذه الواقعة ضمن سلسلة توترات متزايدة بين واشنطن وتل أبيب

و في سوريا ، ترى إدارة ترامب أن الضربات الإسرائيلية عبر الحدود تُضعف الجهود الأمريكية لتحقيق الاستقرار، وتعرقل مساعي التوصل إلى تفاهم أمني بين سوريا وإسرائيل.

ومن المقرر أن يزور المبعوث الأمريكي توم باراك إسرائيل لبحث هذه الملفات.

و في الضفة الغربية، أعرب مسؤولون أمريكيون عن قلقهم من تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، معتبرين أن هذه السياسات تعقّد مساعي توسيع اتفاقيات أبراهام، خصوصًا مع السعودية.

و في غزة، تعتقد واشنطن أن نتنياهو يفتقر إلى المرونة، خاصة فيما يتعلق بالانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، التي تتطلب انسحابًا أوسع للقوات الإسرائيلية. وأبلغ ترامب نتنياهو في اتصال هاتفي أخير بضرورة أن يكون «شريكًا أفضل» في ملف غزة.

و يسعى البيت الأبيض إلى الانتقال من الحرب في غزة نحو إعادة ترميم علاقات إسرائيل مع العالم العربي وتوسيع اتفاقيات أبراهام، إلا أن مسؤولين أمريكيين أشاروا إلى أن قادة المنطقة لا يبدون ثقة كبيرة في نتنياهو.

وختم مسؤول أمريكي حديثه مؤكدا أن نتنياهو أصبح خلال العامين الأخيرين «منبوذا دوليا و الإدارة تبذل جهدا كبيرا لاحتواء الموقف، لكن إذا لم يكن نتنياهو مستعدا لتهدئة التوتر، فلن تواصل واشنطن السعي لتوسيع اتفاقيات أبراهام».