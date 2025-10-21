بفستان جريء ولامع.. رومانسية وحب رانيا يوسف لزوجها في مهرجان الجونة

شهدت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، أول ظهور رسمي للنجمة رانيا يوسف برفقة زوجها المخرج أحمد جمال على السجادة الحمراء، في لفتة لاقت تفاعلًا واسعًا من جمهور المهرجان ووسائل الإعلام.

وقد تألقت رانيا يوسف بإطلالة أنيقة وجريئة كعادتها، حيث اختارت فستاناً لامعًا بألوان معدنية جذابة، بينما ظهر أحمد جمال ببدلة كلاسيكية أنيقة، في انسجام لافت بين الثنائي أثار إعجاب الحاضرين وعدسات المصورين.

يُذكر أن رانيا يوسف كانت قد أعلنت زواجها من المخرج أحمد جمال قبل أسابيع قليلة، حيث تم تداول أولى الصور لهما معاً خلال حفل زفاف نجل الفنان بيومي فؤاد، لكن ظهور اليوم على ريد كاربت الجونة يُعد الأول رسميًا لهما في حدث فني عام، ما أضفى طابعًا خاصًا على لحظتهما أمام الكاميرات.

https://youtube.com/shorts/g2qL58i09_c