أخبار السيارات| سبب صوت الطقطقة في سيارات هوندا.. ومشاكل خطيرة في فتيس جنرال موتورز

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

لماذا ما تزال شاحنات شيفروليه تستخدم الفتيس العمودي في بعض الطرازات؟

رغم التطور الكبير في أنظمة نقل الحركة الحديثة، ما تزال شاحنات شيفروليه تعتمد في بعض الطرازات على الفتيس العمودي التقليدي، وذلك بسبب متانته وسهولة التحكم به في ظروف القيادة الصعبة مثل السحب والتحميل.



بسعر 14 ألف دولار.. أرخص سيارة شيفروليه في العالم

أطلقت شيفروليه سيارتها الأرخص عالميًا بسعر يبدأ من 14 ألف دولار فقط، لتستهدف الأسواق الناشئة والمستخدمين الباحثين عن سيارات اقتصادية بميزات حديثة.



الكشف عن مشكلة خطيرة في الفتيس ثماني السرعات من جنرال موتورز

أعلنت تقارير فنية عن اكتشاف مشكلة في ناقل الحركة ثماني السرعات الذي تنتجه جنرال موتورز، قد تتسبب في اهتزاز السيارة أو تأخر الاستجابة أثناء القيادة.



هل تصدر سيارتك الهوندا صوت طقطقة مزعج عند تشغيلها؟ إليك السبب

يعاني بعض ملاك سيارات هوندا من صوت طقطقة مزعج عند تشغيل المحرك، وأوضح خبراء السيارات أن السبب غالبًا يعود إلى خلل في نظام الصمامات أو نقص في الزيت.



كيف يؤثر شكل الشبك الأمامي للسيارة على أداء المحرك؟ تفاصيل لا تعرفها

كشفت دراسات هندسية أن تصميم الشبك الأمامي للسيارة لا يقتصر على الشكل الجمالي فقط، بل يلعب دورًا أساسيًا في تدفق الهواء وتبريد المحرك وتحسين كفاءة الأداء.