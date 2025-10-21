قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
٣ قرارات عاجلة من النيابة العامة في حادث مصرع طفل الإسماعيلية
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى في القاهرة 33 درجة
"اسأل مريم".. مطار القاهرة يبدأ عصر الذكاء الاصطناعي بخدمات تفاعلية مع الركاب
احتفاء بجهوده .. الجالية المصرية فى فرنسا تنحت تمثالا للرئيس السيسي
موعد بداية فصل الشتاء في مصر وإلغاء التوقيت الصيفي
هلع من انهيار وقف النار| الإدارة الأمريكية تسعى لردع استئناف نتنياهو للقتال في غزة
بعد تخطى الجرام 5 آلاف جنيه.. أسعار السبائك الذهبية اليوم
بعد حادثة طفل الإسماعيلية.. أشهر ألعاب الفيديو العنيفة لغرس السلوك العدواني| احذرها
يهودا والسامرة.. قرار إسرائيلي عاجل من رئيس الشاباك يخص الضفة الغربية
مصر وأوزبكستان تبحثان تعزيز التعاون السياحي على هامش منتدى السياحة العالمي ببروكسل
عبد الجواد يتفقد غرفة العمليات المركزية لحزب مستقبل وطن استعدادا لانتخابات البرلمان
لا داعي للقلق.. 24 حالة إصابة بالجدري المائي داخل مدرسة بالمنوفية .. القصة كاملة
بالصور

لماذا ما تزال شاحنات شيفروليه تستخدم الفتيس العمودي في بعض الطرازات؟

الفتيس العمودي
الفتيس العمودي
عزة عاطف

في الوقت الذي تتجه فيه معظم شركات السيارات نحو نواقل حركة إلكترونية متطورة وتصاميم داخلية أكثر عصرية، تصر شيفروليه على الاحتفاظ بتفصيل كلاسيكي محبوب لدى السائقين القدامى: الفتيس العمودي (Column Shifter)، والذي ما زال حاضرًا في بعض طرازاتها، أبرزها شيفروليه سيلفرادو 2500 HD تريل بوس موديل 2025.

عودة الفتيس العمودي في زمن التكنولوجيا

شهدت السيارات الكهربائية مؤخرًا عودة جزئية لاستخدام ناقلات الحركة العمودية، لكن وجودها في السيارات العاملة بالبنزين بات نادرًا للغاية.

فمع اختفاء المقاعد الأمامية الطويلة واعتماد أنظمة نقل إلكترونية حديثة، لم تعد هناك حاجة ميكانيكية لتصميم الفتيس مثبت على عمود التوجيه. ومع ذلك، اختارت شيفروليه الإبقاء عليه احترامًا لذوق العملاء الذين يفضلون الإحساس الكلاسيكي أثناء القيادة.

لماذا تصر شيفروليه على إبقاء الفتيس العمودي؟

توضح فلسفة شيفروليه أن “الاستماع إلى العملاء” هو أساس النجاح، فمعظم سائقي سيلفرادو HD يقضون أوقاتًا طويلة على الطرق ويعتادون بشدة على شاحناتهم. 

لذلك، عند استبدال سياراتهم القديمة، لا يرغبون في التعامل مع أسلوب قيادة جديد تمامًا.

الاحتفاظ بـ الفتيس العمودي يمنحهم راحة الاستمرار في تجربة مألوفة، وهو ما يعزز ولاء العملاء لعلامة شيفروليه.

بعيدًا عن الطابع الكلاسيكي، يقدم ناقل الحركة العمودي ميزة عملية مهمة: توفير مساحة أكبر في الكونسول الوسطي.

ففي طراز سيلفرادو HD، تستغل شيفروليه هذه المساحة لتوفير حاملات أكواب ضخمة، ومكان واسع لتخزين الهواتف ودفاتر الملاحظات وحتى الوجبات الخفيفة.

وبالتالي، فإن هذا التصميم لا يُعيد فقط روح الشاحنات الأمريكية القديمة، بل يضيف فائدة واقعية للسائقين الذين يعتمدون على سياراتهم في العمل والسفر لمسافات طويلة.

شيفروليه ليست الوحيدة في هذا الاتجاه، إذ لا تزال جي إم سي تحتفظ بناقل الحركة العمودي في طراز سييرا HD، كما تواصل فورد ورام استخدامه في بعض موديلاتهما.

ويبدو أن السبب المشترك بين جميع هذه الشركات هو أن العملاء ببساطة لا يريدون التخلي عن هذا العنصر الكلاسيكي، الذي يمنحهم إحساس السيطرة والراحة أثناء القيادة.

في عصر التحول الرقمي داخل السيارات، يبقى ناقل الحركة العمودي رمزًا للأصالة والوظيفية.

قرار شيفروليه بالاحتفاظ به في سيلفرادو 2500 HD تريل بوس 2025 ليس مجرد حنين للماضي، بل استجابة ذكية لمتطلبات عملائها الذين يرغبون في شاحنة قوية، عملية، ومريحة من الداخل.

