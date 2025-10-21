قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمير قطر: قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية الموحدة
فرنسا.. حالة من الإحباط بين السائحين بعد غلق متحف "اللوفر" إثر "سرقة القرن"
وزير دفاع باكستان: اتفاق وقف إطلاق النار مع أفغاستان سيظل ساريا ما لم يتم انتهاكه
الأمم المتحدة تشدد على ضرورة التزام الأطراف بتنفيذ استمرار وقف إطلاق النار في غزة
من بينها المطار.. طائرات مسيرة تستهدف عدة مواقع استراتيجية داخل الخرطوم
دعاء ليلة الزفاف مكتوب.. كلمات ترزقك حياة زوجية سعيدة مباركة
منال عوض: تمويل 614 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر بأكثر من 10 ملايين جنيه من صندوق التنمية المحلية
بعد إقراره نهائيا.. اعرف حالات التصالح وضوابط التسوية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
استئناف كروان مشاكل على حبسه عامين بتهمة سب إعلامية شهيرة.. في هذا الموعد
أيام تفصل العالم عن الحدث الثقافي الأكبر.. افتتاح المتحف المصري الكبير
جيش الاحتلال الإسرائيلي يدمر مواقع بالأراضي اللبنانية بزعم تبعيتها لحزب الله
مواعيد صرف مرتبات أكتوبر لديسمبر 2025 للعاملين بالدولة.. وتنبيه هام من وزارة المالية
كيف يؤثر شكل الشبك الأمامي للسيارة على أداء المحرك؟ تفاصيل لا تعرفها

عزة عاطف

يعتبر الشبك الأمامي واحدًا من أكثر العناصر المميزة في تصميم السيارات، إلا أن دوره لا يقتصر على المظهر الجمالي فقط. 

فالشبك يؤدي وظائف حيوية تتعلق بتبريد المحرك، وتحسين انسيابية الهواء، وتعزيز كفاءة استهلاك الوقود، وهو ما يجعله عنصرًا هندسيًا بالغ الأهمية في تصميم كل سيارة.

وظيفة الشبك في تبريد المحرك

يعمل الشبك الأمامي كحارسٍ للمبرد، إذ يسمح بتدفق الهواء عبر الفتحات ليصل مباشرة إلى نظام التبريد، فيساعد على الحفاظ على درجة حرارة المحرك بين 195 و220 درجة فهرنهايت. 

يمنع هذا التدفق المستمر للهواء ارتفاع حرارة المحرك، خاصة أثناء القيادة الطويلة أو في الطقس الحار.

ورغم أن تصميم الفتحات سواء كانت سداسية أو ماسية الشكل يهدف لتوجيه الهواء بكفاءة، إلا أن حجم الفتحات لا يعني بالضرورة تبريدًا أفضل؛ فالكبير جدًا منها قد يقلل من متانة الهيكل، بينما توفر الشبكات البلاستيكية الحديثة توازنًا مثاليًا بين الوزن الخفيف والانسيابية العالية.

تختلف أشكال الشبك الأمامي من علامة تجارية إلى أخرى، فكل شركة تحرص على جعله جزءًا من هوية السيارة البصرية. 

ففي حين تعتمد السيارات التقليدية على شبك مفتوح لتبريد المحرك، تتجه السيارات الكهربائية مثل تسلا موديل 3 نحو التصميم المغلق أو شبه المغلق، نظرًا لاستخدام أنظمة تبريد مختلفة.

ومع ذلك، يضيف بعض مالكي السيارات الكهربائية شبكًا خارجيًا إضافيًا لمنع دخول الأتربة أو أوراق الشجر عبر فتحات التهوية السفلية.

الشبك وديناميكية الهواء

لا تقتصر فائدة الشبك على التبريد فقط، بل يمتد تأثيره إلى تحسين الأداء الديناميكي الهوائي للسيارة. 

فالشبك المصمم بدقة يوجّه تدفق الهواء حول جسم السيارة بطريقة تقلل من مقاومة السحب، ما يجعل السيارة أكثر كفاءة في استهلاك الوقود، خصوصًا عند السرعات العالية.

وتشير الدراسات إلى أن السيارة التي تسير بسرعة 160 كيلومترًا في الساعة تستهلك ما بين 50% و70% من طاقتها فقط لمقاومة الهواء. 

لذا، فإن تصميم الشبك يلعب دورًا مباشرًا في خفض استهلاك الوقود وتحسين الأداء العام.

الشبك الأمامي ليس مجرد تفصيل جمالي يميز السيارات عن بعضها، بل هو عنصر هندسي مؤثر في الأداء، يجمع بين التبريد والانسيابية وكفاءة الوقود. 

ومع تطور تقنيات التصميم واتجاه العالم نحو السيارات الكهربائية، تتغير وظيفة الشبك من مجرد أداة تبريد إلى عنصر أساسي في تحسين الديناميكية الهوائية والمحافظة على هوية العلامة التجارية.

