قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقرير دولي يحذر: خفض تمويل مكافحة الملاريا يهدد حياة ملايين البشر وخسائر بمليارات الدولارات
غدا.. فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه
الدماطي يجيب على تساؤلات الجمهور المنافس.. الأهلي بيجيب فلوسه منين؟
تعليق مثير من إبراهيم فايق على فوز منتخب المغرب بكأس العالم للشباب
الأمم المتحدة: 71 هجومًا نفذه المستوطنون ضد الفلسطينيين خلال أسبوع بالضفة الغربية
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
تغير التوقيت يؤثر على الساعة البيولوجية للجسم ويسبب اضطرابات نفسية.. تفاصيل
«سويلم»: المشروع القومي لضبط النيل يعيد للنهر قدرته الاستيعابية ويواجه أخطار الفيضان
زرافة تستحم في نهر النيل؟.. الحقيقة الكاملة وراء الفيديو المنتشر
رقم الألف.. هل يحسم كريستيانو رونالدو أعظم صراع في تاريخ كرة القدم؟
استقرار نسبي في أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم
تفاصيل جديدة.. منصة صيد تثير قلق الأجهزة الأمنية قبل وصول ترامب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بسعر 14 ألف دولار.. أرخص سيارة شيفروليه في العالم

شيفروليه
شيفروليه
عزة عاطف

تشهد شاحنات البيك أب الكلاسيكية في السنوات الأخيرة رواجًا كبيرًا بين هواة اقتناء السيارات القديمة، إذ تمثل مزيجًا بين الأصالة والقوة والمتعة في القيادة. 

ومن بين أبرز هذه الطرازات تبرز شيفروليه C20 موديل 1971، التي عادت لتخطف الأنظار من جديد بفضل تصميمها المميز وسعرها الذي لا يزال معقولًا لهواة الكلاسيكيات.

جذور “أكشن لاين”.. بداية الجيل العصري من شاحنات شيفروليه

الاسم الداخلي “Action Line” لم يأتِ من فراغ، فهو يعكس روح المغامرة التي رافقت الجيل الثاني من شاحنات C/K من إنتاج جنرال موتورز، والذي انطلق عام 1967 تحت علامتي شيفروليه وجي إم سي.

تميز هذا الجيل بتصميم عصري مقارنة بنماذج الخمسينيات، مع الحفاظ على هيكل الإطار السلمي المتين وأنظمة الدفع التقليدية، ما جعل هذه الشاحنات تتفوق في المتانة وسهولة الصيانة حتى اليوم.

تأتي الشاحنة C20 ذات الصندوق الطويل بهيكل ثلاثي الأرباع، وتتميز بتصميم جانبي متدرج حقيقي، حيث تمتد المنصات المعدنية بين الكابينة والرفارف الخلفية المنحوتة بعناية.

ورغم أنها طراز عام 1971، إلا أن الواجهة الأمامية تبدو أقرب لتصميم ما قبل 1970، وربما تم استبدال الشبك الأصلي بشبك موديل 1967 خلال مرحلة من عمرها الطويل. وتضيف اللمسات الكرومية على المصدات ومنصة القطر الخلفية لمسة من الجاذبية الكلاسيكية النادرة.

تحت غطاء المحرك، نجد محرك V8 سعة 350 بوصة مكعبة تم تجديده وتزيينه بعناية، يتصل بناقل حركة Turbo-Hydramatic 350 أوتوماتيكي بثلاث سرعات.

ورغم بساطته، فإن الأداء لا يزال قويًا وسلسًا بفضل التوجيه المعزز والفرامل القرصية الأمامية التي بدأت شيفروليه بتطبيقها منذ هذا الطراز. 

كما تضم قائمة المزايا إطارات جديدة بالكامل ونظام عادم مطور يمنح صوتًا عميقًا يوحي بالقوة.

هل تستحق شيفروليه الكلاسيكية سعرها؟

رغم مرور أكثر من خمسة عقود على إنتاجها، لا تزال شيفروليه C20 موديل 1971 تجذب الأنظار، إذ طُرحت مؤخرًا بسعر 14,500 دولار، وهو مبلغ يعتبر مغريًا لعشاق السيارات الكلاسيكية.

صحيح أن السيارة ليست مثالية وتظهر عليها علامات الاستخدام، إلا أنها تحتفظ بجاذبية نادرة وشخصية فريدة تجعلها قطعة فنية تستحق الاقتناء.

إذا كنت من محبي السيارات القديمة التي تجمع بين القوة والروح الكلاسيكية، فإن شيفروليه C20 موديل 1971 تقدم تجربة لا تقدر بثمن. 

صممت شاحنة في القرن الماضي لكنها لا تزال تنبض بالحياة، وتذكرنا بعصر كانت فيه البساطة عنوان القوة والأناقة.

سعر شيفروليه C20 شيفروليه C20 1971 سيارات كلاسيكية شاحنات بيك أب سيارات أمريكية قديمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امام عاشور

حالته صعبة ولازم يتحجز.. إعلامي يطلب الدعاء لـ إمام عاشور

الفنان مصطفى هريدي

ليا ابن معرفش عنه حاجة.. مصطفى هريدي يبكي أثناء حديثه عن أسرار حياته

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه بدون مصنعية

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه

صورة لسد النهضة

خبير يكشف بالصور الفضائية: توقف جميع توربينات سد النهضة وإمرار المياه عبر المفيض

العدادات الذكية

الكهرباء تطرح كارتا جديدا لشحن العدادات الذكية بثلاث مزايا

الفنان مصطفى هريدي

مصطفى هريدي: مش بتعاطى مخدرات وأقول لإيناس الدغيدي ربنا يسامحك

المنزل من الخارج

منزل يحكي الجريمة.. حكايات مرعبة في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

ترشيحاتنا

مرافعة النيابة العامة في قضية سوزي الأردنية

تفاصيل مرافعة النيابة العامة في قضية سوزي الأردنية

صورة أرشيفية

إصابة 10 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي وميكروباص بالعاشر من رمضان

إسعاف

إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي بأسيوط

بالصور

طريقة تنظيف الميكروويف بالخل والليمون بسهولة.. نتائج مذهلة في دقائق

طريقة تنظيف الميكروويف بخطوات بسيطة وسريعة
طريقة تنظيف الميكروويف بخطوات بسيطة وسريعة
طريقة تنظيف الميكروويف بخطوات بسيطة وسريعة

بسعر 14 ألف دولار.. أرخص سيارة شيفروليه في العالم

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

الكشف عن مشكلة خطيرة في الفتيس ثماني السرعات من جنرال موتورز

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

هل يمكن أن يصبح فيتامين سي سلاحا طبيعيا ضد البرد والحساسية؟.. دراسات تفجر الحقيقة

دور فيتامين سي في علاج نزلات البرد والحساسية
دور فيتامين سي في علاج نزلات البرد والحساسية
دور فيتامين سي في علاج نزلات البرد والحساسية

فيديو

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

المزيد