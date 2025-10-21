بسعر 14 ألف دولار.. أرخص سيارة شيفروليه في العالم

تشهد شاحنات البيك أب الكلاسيكية في السنوات الأخيرة رواجًا كبيرًا بين هواة اقتناء السيارات القديمة، إذ تمثل مزيجًا بين الأصالة والقوة والمتعة في القيادة.

ومن بين أبرز هذه الطرازات تبرز شيفروليه C20 موديل 1971، التي عادت لتخطف الأنظار من جديد بفضل تصميمها المميز وسعرها الذي لا يزال معقولًا لهواة الكلاسيكيات.

جذور “أكشن لاين”.. بداية الجيل العصري من شاحنات شيفروليه

الاسم الداخلي “Action Line” لم يأتِ من فراغ، فهو يعكس روح المغامرة التي رافقت الجيل الثاني من شاحنات C/K من إنتاج جنرال موتورز، والذي انطلق عام 1967 تحت علامتي شيفروليه وجي إم سي.

تميز هذا الجيل بتصميم عصري مقارنة بنماذج الخمسينيات، مع الحفاظ على هيكل الإطار السلمي المتين وأنظمة الدفع التقليدية، ما جعل هذه الشاحنات تتفوق في المتانة وسهولة الصيانة حتى اليوم.

تأتي الشاحنة C20 ذات الصندوق الطويل بهيكل ثلاثي الأرباع، وتتميز بتصميم جانبي متدرج حقيقي، حيث تمتد المنصات المعدنية بين الكابينة والرفارف الخلفية المنحوتة بعناية.

ورغم أنها طراز عام 1971، إلا أن الواجهة الأمامية تبدو أقرب لتصميم ما قبل 1970، وربما تم استبدال الشبك الأصلي بشبك موديل 1967 خلال مرحلة من عمرها الطويل. وتضيف اللمسات الكرومية على المصدات ومنصة القطر الخلفية لمسة من الجاذبية الكلاسيكية النادرة.

تحت غطاء المحرك، نجد محرك V8 سعة 350 بوصة مكعبة تم تجديده وتزيينه بعناية، يتصل بناقل حركة Turbo-Hydramatic 350 أوتوماتيكي بثلاث سرعات.

ورغم بساطته، فإن الأداء لا يزال قويًا وسلسًا بفضل التوجيه المعزز والفرامل القرصية الأمامية التي بدأت شيفروليه بتطبيقها منذ هذا الطراز.

كما تضم قائمة المزايا إطارات جديدة بالكامل ونظام عادم مطور يمنح صوتًا عميقًا يوحي بالقوة.

هل تستحق شيفروليه الكلاسيكية سعرها؟

رغم مرور أكثر من خمسة عقود على إنتاجها، لا تزال شيفروليه C20 موديل 1971 تجذب الأنظار، إذ طُرحت مؤخرًا بسعر 14,500 دولار، وهو مبلغ يعتبر مغريًا لعشاق السيارات الكلاسيكية.

صحيح أن السيارة ليست مثالية وتظهر عليها علامات الاستخدام، إلا أنها تحتفظ بجاذبية نادرة وشخصية فريدة تجعلها قطعة فنية تستحق الاقتناء.

إذا كنت من محبي السيارات القديمة التي تجمع بين القوة والروح الكلاسيكية، فإن شيفروليه C20 موديل 1971 تقدم تجربة لا تقدر بثمن.

صممت شاحنة في القرن الماضي لكنها لا تزال تنبض بالحياة، وتذكرنا بعصر كانت فيه البساطة عنوان القوة والأناقة.