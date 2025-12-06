يعد ميني باتيه الجبنة من الأكلات الشهية والسريعة التى تساعد في سد جوع الشتاء مما يمكن تناولها في وجبة الإفطار .

نعرض لكم طريقة عمل ميني باتيه الجبنة من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير ميني باتيه

الجبنة

3 كوب دقيق

¼ كوب سمنة

2 ملعقة كبيرة لبن بودرة

ملعقة كبيرة خميرة فورية

رشة ملح

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة كبيرة خل

ماء للعجن

سمنة للفرد

جبنة رومي مبشورة للحشو

الوجه:

ماء

حبة البركة

طريقة عمل ميني باتيه بالجبنة

اخلطي الدقيق و اللبن البودرة والخميرة ثم أضيفي السكر و الملح ثم الماء و الخل و تترك حتى تخمر.

افردي العجينة كلها وادهنيها بالسمنة وضع بداخلها الجبنة وتلف رول.

قطعي باتيه الجبنة أجزاء صغيرة وادهنيها بالماء ثم ضعي حبة البركة وادخليها في فرن ساخن حتي تمام النضج ويحفظ لحين التقديم.