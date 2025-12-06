السودان.. مقـ.ـتل 50 شخصا جراء هجوم بطائرة مسيرة على روضة أطـ.ـفال

أعلنت شبكة أطباء السودان أن قوات الدعم السريع شنت هجوما بطائرة مسيرة على روضة أطفال في بلدة كالوجي بولاية جنوب كردفان، أسفر عن مقتل 50 شخصا، من بينهم 33 طفلا.

استهداف المسعفين

وأضافت الشبكة في بيان لها، أن "مسعفين في موقع الحادث، تم استهدافهم في هجوم ثان غير متوقع".

وأبلغت منظمة "محامو الطوارئ" الحقوقية التي ترصد العنف ضد المدنيين في السودان، في بيان اليوم السبت عن الهجوم الثاني على مسعفين يعالجون ناجين في كالوجي، وقالت إن "موقعا مدنيا ثالثا بالقرب من الموقعين السابقين" تعرض أيضا لهجوم.

وأدانت المنظمة الهجوم وألقت باللوم على جماعة قوات "الدعم السريع" شبه العسكرية في تنفيذ الضربات ووصفتها بأنها "انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين لاسيما الأطفال والبنية التحتية المدنية الحيوية".

وأشارت الشبكة إلى أن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع، لكن صعوبة التواصل مع المنطقة تعرقل جمع المعلومات الدقيقة.