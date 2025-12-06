طريقة عمل مخلل اللفت مع الجزر والقرنبيط

يعد مخلل اللفت والجزر والقرنبيط من أشهر أنواع المقبلات في البلاد العربية خاصة مصر.

نعرض لكم طريقة عمل مخلل اللفت والجزر والفلفل من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سي بي سي سفرة .



مقادير مخلل اللفت



لفت

جزر

بنجر

فلفل حار أحمر وأخضر

قرنبيط

سكر

خل

ملح

ماء

طريقة عمل مخلل لفت

قطعي اللفت والجزر والفلفل الحار والقرنبيط ورش عليه الملح

ضعي عليهم الماء والبنجر والسكر والملح والخل واحفظى الخليط في برطمان نظيف جاف.

اتركيه عدة أيام حتى تمام النضج ويحفظ في الثلاجة وبالهنا والشفا.