بتخليك لا عارف تاخد مسكنات ولا أدوية.. طرق الوقاية من أمراض الكلى

اسماء محمد

تعد أمراض الكلى من أخطر الأمراض المزمنة التي تصيب الأشخاص وتجعل هناك صعوبة في علاج اى مشكلة صحية أخرى بسبب صعوبة الحصول على مسكنات.

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك نكشف لكم كيفية الوقاية من أمراض الكلى وتقليل الإصابة بها.

اتبِع إرشادات الأدوية المتاحة دون روشتة 

 اتبع التعليمات الموجودة على العبوة عند استخدام مسكنات الألم المتاحة بدون وصفة طبية، مثل الأسبرين، وإيبوبروفين (Advil، وMotrin IB، وغيرهما)، وأسيتامينوفين (Tylenol، وغيره). فمن الممكن أن يؤدي تناول كميات مفرطة من مسكنات الألم لفترة طويلة إلى تلف الكلى.

الحفاظ على وزن صحي

 إذا كان وزنك صحيًّا، فحافِظ عليه بممارسة الأنشطة البدنية معظم أيام الأسبوع وفي حال كنت ترغب في إنقاص وزنك، تحدث مع طبيبك عن استراتيجيات إنقاص الوزن بشكل صحي.

الامتناع عن التدخين

 إن تدخين السجائر يمكن أن يتلف كليتيك، وإن كانتا تالفتين فإنه يفاقم من تلفهما و إذا كنت مدخنًا، فتحدَّث إلى طبيبك حول استراتيجيات الإقلاع عن التدخين.

 ومن الممكن أن تساعدك مجموعات الدعم والاستشارات وتناول الأدوية على الإقلاع عن التدخين.

تنبيه: عالج حالاتك المرضية بمساعدة طبيبك و إذا كنت تعاني من أمراض أو حالات تزيد من خطر الإصابة بمرض الكلى، فاعمل مع طبيب للسيطرة عليها.

