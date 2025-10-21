قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

هل تصدر سيارتك الهوندا صوت طقطقة مزعج عند تشغيلها.. إليك السبب

عزة عاطف

تعتبر سلسلة محركات هوندا K واحدة من أكثر المحركات شهرة وموثوقية في عالم السيارات، إذ استطاعت منذ ظهورها الأول أن تثبت كفاءتها وترسّخ مكانتها بين عشاق الأداء الرياضي والهندسة اليابانية المتقنة.

بداية سلسلة هوندا وتطورها

انطلقت السلسلة بمحرك K20 عام 2001، ليصبح القلب النابض في سيارات هوندا سيفيك تايب آر الرياضية، التي عُرفت بأدائها العالي وشعبيتها بين السائقين الشباب. 

وبعد عام واحد فقط، ظهر محرك K24 الأكبر سعةً في سيارات مثل CR-V وأكورد وإليمنت، إلى جانب بعض طرازات أكورا والميني فان أوديسي، ليثبت تنوع استخدامه في سيارات عائلية ورياضية على حد سواء.

الاعتمادية العالية لهذه المحركات ليست مصادفة، بل نتيجة تصميم هندسي دقيق. 

فهي تأتي بكتل أسطوانات من الألومنيوم وأكمام من الحديد الزهر، مع رؤوس كامات مزدوجة (DOHC) ونظام i-VTEC المتطور لتوقيت الصمامات.

يحسن هذا النظام توقيت فتح الصمامات بشكل مستمر لتوفير استهلاك الوقود دون التضحية بالقوة والعزم، مما يجعل المحرك متوازن الأداء في مختلف ظروف القيادة.

العيوب والمشكلات الشائعة

رغم سمعتها الممتازة، إلا أن سلسلة هوندا K ليست خالية من العيوب. 

من أبرزها تسريب الزيت من ختم عمود المرفق الأمامي في محرك K24، إلى جانب أصوات طقطقة ناتجة عن إهمال تغيير الزيت بانتظام. 

كما يعاني بعض المستخدمين من مشكلة "خشخشة VTC" الناتجة عن تلف مشغل نظام توقيت الكامات المتغير (VTC)، حيث يصدر صوت طحن أو طقطقة عند تشغيل المحرك باردًا ثم يختفي بعد ارتفاع الحرارة.

استبدال مشغل VTC ليس مكلفًا في حد ذاته، لكن التكلفة قد ترتفع في مراكز الخدمة الرسمية إلى نحو 2800 دولار في حال استبدال مكونات أخرى مثل سلسلة التوقيت ومحامل الشداد. 

ومع ذلك، يمكن تجنب هذه التكاليف العالية بالحفاظ على الصيانة الدورية واستخدام زيوت وفلاتر أصلية من هوندا، إذ يساهم الزيت النظيف في إطالة عمر مشغل VTC ومنع تراكم الرواسب داخل المحرك.

تجسد سلسلة محركات هوندا K مزيجًا نادرًا من القوة والاعتمادية وسهولة الصيانة، مما يجعلها واحدة من أفضل المحركات التي صممتها هوندا على الإطلاق. 

ورغم بعض المشكلات الطفيفة، إلا أن الصيانة المنتظمة تضمن استمرارها في الأداء الممتاز لسنوات طويلة. 

