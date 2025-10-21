تشكيل برشلونة ضد أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا.. يامال يقود الهجوم

أعلن هانز فليك، مدرب برشلونة، التشكيل الأساسي لمواجهة أولمبياكوس اليوناني، اليوم الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق مباراة برشلونة وأولمبياكوس في الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “مونتجويك”.

تشكيل برشلونة ضد أولمبياكوس:

حراسة المرمى: تشيزني

الدفاع: جول كوندي، كوبارسي، إريك جارسيا - بالدي.

الوسط: فيرمين لوبيز، بيدري، كاسادو

الهجوم: لامين يامال، ماركوس راشفورد، درو

برشلونة ضد أولمبياكوس

ويسعى البارسا، بقيادة مدربه الألماني هانز فليك، لتحقيق الفوز واستعادة التوازن بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان في الجولة السابقة، من أجل التقدم في جدول الترتيب، إذ يحتل الفريق حاليًا المركز السادس عشر برصيد 3 نقاط.

وكان برشلونة قد استهل مشواره في البطولة بانتصار صعب على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-1، قبل أن يتعرض لهزيمة بالنتيجة نفسها أمام باريس سان جيرمان، ليكتفي بثلاث نقاط من أول جولتين.

في المقابل، يدخل أولمبياكوس اللقاء طامحًا لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، بعدما حصد نقطة واحدة فقط حتى الآن وضعته في المركز التاسع والعشرين.