الجيش الإيراني يعلن قصف مقر الشاباك داخل الأراضي المحتلة
السفارة الأمريكية تنصح رعاياها بمغادرة سلطنة عمان على متن الرحلات التجارية
الأرصاد تُحذر: تقلبات جوية وأمطار ورياح مثيرة للأتربة خلال الأسبوع الأخير من رمضان
سماع دوي انفجارات قوية في وسط دبي
المخابرات الأمريكية: القيادة الإيرانية لا تزال متماسكة وغير معرضة لخطر الانهيار
«آير نيوزيلندا» : إلغاء 1100 رحلة خلال الشهرين المقبلين بسبب حرب إيران
التعليم تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. قريباً
«صحة الاحتلال»؛ نقل 179 إسرائيليًا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة
«تحية بشأن مشهد عظيم».. محمود عبد الشكور: «عرض وطلب» مسلسل مهم جدًا وخطير
80 مليون برميل.. اليابان تلجأ لاحتياطاتها النفطية الاستراتيجية
المعهد القومي للاتصالات يعلن منحة "شباب مصر الرقمية" للتوظيف
أسعار النفط تقفز من جديد خلال تعاملات اليوم الخميس
أخبار العالم

قطر : الهجوم الإيراني على ميناء صلالة بسلطنة عمان انتهاك صارخ للقانون الدولي
أ ش أ

أكدت وزارة الخارجية القطرية، أن استهداف سلطنة عمان بعد الجهود الحثيثة التي بذلتها في سبيل خفض التصعيد واحتواء التوتر في المنطقة يعد استهدافا مرفوضا لدور الوسطاء ومساعي التهدئة ويشكل عملا غادرا وإساءة لحق الجوار، فضلا عن كونه تصعيدا خطيرا يقوض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار.

وجددت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم الخميس - التأكيد على تضامن الدولة الكامل مع سلطنة عمان، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.

ودانت قطر، الهجوم الإيراني الذي استهدف ميناء صلالة في سلطنة عمان بطائرات مسيرة وأسفر عن وقوع أضرار في عدد من خزانات الوقود بالميناء، معتبرة أنه عملا عدائيا سافرا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي ومبادئه.

