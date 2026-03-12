قطر : الهجوم الإيراني على ميناء صلالة بسلطنة عمان انتهاك صارخ للقانون الدولي

أكدت وزارة الخارجية القطرية، أن استهداف سلطنة عمان بعد الجهود الحثيثة التي بذلتها في سبيل خفض التصعيد واحتواء التوتر في المنطقة يعد استهدافا مرفوضا لدور الوسطاء ومساعي التهدئة ويشكل عملا غادرا وإساءة لحق الجوار، فضلا عن كونه تصعيدا خطيرا يقوض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار.

وجددت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم الخميس - التأكيد على تضامن الدولة الكامل مع سلطنة عمان، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.

ودانت قطر، الهجوم الإيراني الذي استهدف ميناء صلالة في سلطنة عمان بطائرات مسيرة وأسفر عن وقوع أضرار في عدد من خزانات الوقود بالميناء، معتبرة أنه عملا عدائيا سافرا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي ومبادئه.