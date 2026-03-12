محافظ أسيوط : حملات على المواقف ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ الحملات الرقابية المكثفة على مواقف سيارات الأجرة والسيرفيس بمختلف المراكز والقرى، إلى جانب الطرق الرئيسية والفرعية، وذلك في إطار متابعة تطبيق التعريفة الجديدة والتأكد من التزام السائقين بها دون أي تجاوزات، بما يسهم في انتظام حركة نقل الركاب والحفاظ على حقوق المواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل جهودها الميدانية من خلال المرور المستمر على مواقف السيارات ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، بالتنسيق مع إدارة المرور ومباحث التموين ومديرية التموين، لمتابعة سير العمل والتأكد من انتظام عمليات بيع المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز بالأسعار المقررة من الدولة، مع رصد أي مخالفات والتعامل الفوري معها وفقًا للقانون.

وأشار إلى أن رؤساء المراكز والأحياء والقرى كثفوا بالفعل من حملاتهم الميدانية خلال الفترة الماضية، حيث شملت المرور على عدد من المواقف ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والمخابز، مع متابعة تنظيم عملية تداول وبيع أسطوانات البوتاجاز داخل المستودعات والتأكد من الالتزام بالحصص المقررة والأسعار الرسمية، بما يضمن وصولها للمواطنين بسهولة ودون أي تلاعب.

وأضاف محافظ أسيوط أنه تم خلال تلك الجولات الاستماع إلى المواطنين والركاب للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة وعدم تحصيل أي مبالغ إضافية، فضلًا عن متابعة توافر المواد البترولية وانتظام العمل داخل محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، بما يضمن استقرار الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد اللواء محمد علوان على أن المحافظة لن تسمح بأي محاولات لاستغلال المواطنين أو فرض زيادات غير قانونية في تعريفة الركوب أو أسعار أسطوانات البوتاجاز أو المواد البترولية، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية تتعامل بكل حزم مع أي مخالفات يتم رصدها، من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية لضمان الانضباط داخل منظومة النقل والخدمات.

كما وجه محافظ أسيوط بضرورة استمرار النزول الميداني والمتابعة اليومية من قبل القيادات التنفيذية، مع التأكد من التزام المواقف ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بوضع لافتات واضحة بالأسعار المقررة في أماكن ظاهرة، سواء داخل المواقف أو بمحطات تموين السيارات أو مستودعات البوتاجاز، بما يتيح للمواطنين التعرف على الأسعار الرسمية ويحد من أي محاولات للاستغلال.

وفي ختام تصريحاته، دعا المحافظ المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي شكاوى تتعلق بزيادة تعريفة الركوب أو مخالفة الأسعار المقررة من خلال الخط الساخن (114)، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لمتابعة الأسواق والخدمات وضبط أي مخالفات، بما يحقق الانضباط ويضمن تقديم الخدمات للمواطنين بالشكل اللائق.