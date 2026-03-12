قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة: زيادة في حجم الاستثمارات الموجهة لقطاعات التنمية البشرية والأساسية
الأمم المتحدة: ارتفاع عدد النازحين المسجلين في لبنان إلى أكثر من 800 ألف نازح
جيش الاحتلال: أخطأنا بعدم التحذير مسبقًا من نية حزب الله تنفيذ عمليات إطلاق نار واسعة الليلة الماضية
أنقذ الأهلي.. تداعيات سقوط الزمالك أمام انبي في ليلة الخميس
أمين سر اقتصادية الشيوخ: لابد من زيادة معدلات الصناعة في مصر وحجم التصدير
إسرائيل تستهدف موقعًا نوويًا إيرانيًا في مجمع بارشين
في يوم الكلى العالمي.. نصائح ذهبية لحماية كليتك من الأمراض
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلة نفط أمريكية بمياه الخليج
ابنة عبد الله الرويشد تحتفل بخطبتها للفنان الكويتي محمد صفر.. شاهد
مقتل قيادي كبير في القوات الجوفضائية بالحرس الثوري
ترامب يبحث تقييد صادرات النفط الأمريكية
أحمد هشام: غلق كلي لشارع 26 يوليو بسبب أعمال مونوريل «وادي النيل – 6 أكتوبر».. ويوضح المسارات البديلة|فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط : حملات على المواقف ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز

حملات مكثفة على محطات الوقود والمواقف ومستودعات البوتاجاز بأسيوط
حملات مكثفة على محطات الوقود والمواقف ومستودعات البوتاجاز بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ الحملات الرقابية المكثفة على مواقف سيارات الأجرة والسيرفيس بمختلف المراكز والقرى، إلى جانب الطرق الرئيسية والفرعية، وذلك في إطار متابعة تطبيق التعريفة الجديدة والتأكد من التزام السائقين بها دون أي تجاوزات، بما يسهم في انتظام حركة نقل الركاب والحفاظ على حقوق المواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل جهودها الميدانية من خلال المرور المستمر على مواقف السيارات ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، بالتنسيق مع إدارة المرور ومباحث التموين ومديرية التموين، لمتابعة سير العمل والتأكد من انتظام عمليات بيع المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز بالأسعار المقررة من الدولة، مع رصد أي مخالفات والتعامل الفوري معها وفقًا للقانون.

وأشار إلى أن رؤساء المراكز والأحياء والقرى كثفوا بالفعل من حملاتهم الميدانية خلال الفترة الماضية، حيث شملت المرور على عدد من المواقف ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والمخابز، مع متابعة تنظيم عملية تداول وبيع أسطوانات البوتاجاز داخل المستودعات والتأكد من الالتزام بالحصص المقررة والأسعار الرسمية، بما يضمن وصولها للمواطنين بسهولة ودون أي تلاعب.

وأضاف محافظ أسيوط أنه تم خلال تلك الجولات الاستماع إلى المواطنين والركاب للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة وعدم تحصيل أي مبالغ إضافية، فضلًا عن متابعة توافر المواد البترولية وانتظام العمل داخل محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، بما يضمن استقرار الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد اللواء محمد علوان على أن المحافظة لن تسمح بأي محاولات لاستغلال المواطنين أو فرض زيادات غير قانونية في تعريفة الركوب أو أسعار أسطوانات البوتاجاز أو المواد البترولية، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية تتعامل بكل حزم مع أي مخالفات يتم رصدها، من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية لضمان الانضباط داخل منظومة النقل والخدمات.

كما وجه محافظ أسيوط بضرورة استمرار النزول الميداني والمتابعة اليومية من قبل القيادات التنفيذية، مع التأكد من التزام المواقف ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بوضع لافتات واضحة بالأسعار المقررة في أماكن ظاهرة، سواء داخل المواقف أو بمحطات تموين السيارات أو مستودعات البوتاجاز، بما يتيح للمواطنين التعرف على الأسعار الرسمية ويحد من أي محاولات للاستغلال.

وفي ختام تصريحاته، دعا المحافظ المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي شكاوى تتعلق بزيادة تعريفة الركوب أو مخالفة الأسعار المقررة من خلال الخط الساخن (114)، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لمتابعة الأسواق والخدمات وضبط أي مخالفات، بما يحقق الانضباط ويضمن تقديم الخدمات للمواطنين بالشكل اللائق.

أسيوط الحملات الرقابية مواقف سيارات الأجرة الطرق الرئيسية تطبيق التعريفة الجديدة نقل الركاب محطات الوقود مستودعات البوتاجاز مباحث التموين إدارة المرور مديرية التموين أسطوانات البوتاجاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شمال إسرائيل

فزع وارتباك.. قرار استخباراتي إسرائيلي يُدخل تل أبيب في كارثة غير محسوبة

محمد الشناوي ونا أحمد

صاحبه كان شاهد.. ناشطة على السوشيال تزعم زواجها من محمد الشناوي

رنا أحمد

أعلنت زواجها سرا من الشناوي.. من هي رنا أحمد؟

ارشيفية

ضبط شقيق فنانة شابة بمخدرات وسلاح.. وقرار عاجل من النيابة

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026.. هل سيتم تبكير الصرف قبل العيد

الزمالك

حازم إمام ينتقد أداء الزمالك بعد الخسارة أمام إنبي ويؤكد: الأهلي السبب

الدواجن

ارتفاع مستمر.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالبورصة والأسواق

محمد الشناوي - رنا أحمد

حارس الأهلي.. رنا أحمد تحذف استوري إعلان زواجها من محمد الشناوي

ترشيحاتنا

منتخب الشباب

مواعيد مباريات منتخب مصر للناشئين فى تصفيات شمال إفريقيا

النادي الأهلي

أول إجراء في الأهلي بعد الوصول إلي تونس لمواجهة الترجي

النادي الأهلي

قبل مواجهة الأهلي والترجي.. إجراء جديد لـ توروب للهروب من جحيم رادس

بالصور

توزيع 1000 بطانية بقرى مراكز الشرقية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية

بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى

بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى
بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى
بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى

منها شرب الماء بكثرة.. نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ
نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ
نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

فيديو

جيهان الشماشرجي

بعد اتهامها بالسرقة.. أول رد من جيهان الشماشرجي

جيهان الشماشرجي

بعد عامين .. تفاصيل اتهام جيهان الشماشرجي بسرقة منقولات في القاهرة

كريم فهمي

اللجان بتستفزني.. كريم فهمي يتحدث عن علاقته بـ ياسمين عبدالعزيز والنجوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد