محافظ أسيوط يشارك أهالي وشباب منطقة الأربعين بحي غرب مائدة الإفطار الجماعي ويشيد بروح التكافل والمبادرات المجتمعية

شارك اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أهالي وشباب منطقة الأربعين بحي غرب مدينة أسيوط، مائدة الإفطار الجماعي التي أُقيمت ضمن فعاليات شهر رمضان المبارك، في أجواء سادتها الألفة وروح المشاركة، وذلك في إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين ودعم المبادرات المجتمعية التي تعزز روح التكافل والتعاون بين أبناء المجتمع.

مشاركة تنفيذية وشعبية

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد حلمي عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة أسيوط، وممدوح جبر رئيس حي غرب، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

التلاحم بين العائلات والشباب

وامتدت المائدة الرمضانية في شوارع منطقة الأربعين، وجمعت مئات من أبناء المنطقة من مختلف الأعمار، في مشهد يعكس روح التلاحم بين العائلات والشباب، حيث جرى تنظيم الإفطار بجهود ذاتية ومشاركة مجتمعية من الأهالي، ليصبح مناسبة سنوية لتعزيز قيم التضامن والتكافل خلال الشهر الكريم.

وخلال كلمته، أعرب محافظ أسيوط عن سعادته بالمشاركة في هذه المبادرة المجتمعية، مؤكداً أن مثل هذه الفعاليات تسهم في تعزيز التماسك المجتمعي وترسيخ قيم التعاون بين مختلف فئات المجتمع، فضلاً عن دعم الأسر الأكثر احتياجاً، مشيراً إلى أن هذه المبادرات تعكس أصالة المجتمع المصري وروح شبابه الإيجابية.

التحاور مع المواطنين والشباب

كما حرص المحافظ على التحاور مع المواطنين والشباب المشاركين في الإفطار، متمنياً لهم دوام الصحة والعافية خلال الشهر الفضيل، ومؤكداً استمرار قنوات التواصل مع المواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم وتحقيق تطلعاتهم، مشيراً إلى أن الشباب يمثلون ركيزة أساسية في بناء مستقبل أفضل، في ظل ما توليه القيادة السياسية من اهتمام كبير بدعمهم وتمكينهم في مختلف المجالات.

وأكد اللواء محمد علوان أن المحافظة حريصة على دعم وتشجيع المبادرات المجتمعية التي تستهدف تحسين جودة الحياة وتعزيز الروابط الاجتماعية بين المواطنين، مشيداً بروح التعاون التي أظهرها الشباب والمتطوعون في تنظيم هذا الإفطار الجماعي، بما يعكس وعياً مجتمعياً وإيجابية تستحق التقدير.

وفي ختام الفعالية، حرص المحافظ على التقاط الصور التذكارية مع المواطنين والشباب في أجواء رمضانية مبهجة، موجهاً الشكر لكل من ساهم في تنظيم هذا الحدث، ومعبراً عن أمنياته بأن يعم الخير والرخاء ربوع مصر، وأن يديم الله المحبة والترابط بين أبناء المحافظة.

يذكر أن مائدة الإفطار الجماعي بمنطقة الأربعين تقام للعام الثالث على التوالي بجهود ذاتية من الأهالي، وقد أصبحت إحدى الفعاليات الرمضانية المميزة بالمحافظة، حيث يشارك فيها عدد كبير من أبناء المنطقة، لتتحول إلى واحدة من أطول الموائد الرمضانية الشعبية على غرار إفطار المطرية بالقاهرة.