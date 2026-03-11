قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيادة سنوية 10%.. تفاصيل رسوم ترخيص وتجديد المستشفيات الجامعية
ضبط 3967 لتر سولار مجمعة بالسوق السوداء داخل محطتي وقود في البحيرة
فضل ليلة القدر في القرآن والسنة وكيفية اغتنامها | خير من ألف شهر
قانون «المحبة الصادقة».. أبرز رسائل قداسة البابا في عظة الأربعاء بالمقر البابوي
زيلينسكي: خبراء مسيرات أوكرانيون يباشرون العمل في قطر والإمارات والسعودية
باريس سان جيرمان وتشيلسي في مواجهة نارية بدوري الأبطال.. التشكيل الرسمي للفريقين
بعد نصف قرن من التوقف.. ترامب يعلن إطلاق أول مصفاة نفط أمريكية جديدة في صفقة تاريخية
تحرك برلماني لمواجهة أزمة أسعار الدواء ودعم العلاج على نفقة الدولة
بعد إطلاق 100 صاروخ من لبنان.. جيش الاحتلال يُعلن شن ضربات واسعة على الضاحية الجنوبية لبيروت
البابا تواضروس في اجتماع الأربعاء: "المحبة لا تسقط" هي قانون الأسبوع الرابع من الصوم
هل يزيد الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه؟.. الحكومة تجهزة مفاجأة كبرى والإعلان خلال أيام
المحبة الصادقة.. البابا تواضروس يواصل سلسلة قوانين كتابية روحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يشارك أهالي وشباب منطقة الأربعين بحي غرب مائدة الإفطار الجماعي ويشيد بروح التكافل والمبادرات المجتمعية

محافظ أسيوط يشارك أهالي وشباب منطقة الأربعين بحي غرب مائدة الإفطار الجماعي
محافظ أسيوط يشارك أهالي وشباب منطقة الأربعين بحي غرب مائدة الإفطار الجماعي
إيهاب عمر

شارك اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أهالي وشباب منطقة الأربعين بحي غرب مدينة أسيوط، مائدة الإفطار الجماعي التي أُقيمت ضمن فعاليات شهر رمضان المبارك، في أجواء سادتها الألفة وروح المشاركة، وذلك في إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين ودعم المبادرات المجتمعية التي تعزز روح التكافل والتعاون بين أبناء المجتمع.

مشاركة تنفيذية وشعبية 

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد حلمي عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة أسيوط، وممدوح جبر رئيس حي غرب، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

التلاحم بين العائلات والشباب

وامتدت المائدة الرمضانية في شوارع منطقة الأربعين، وجمعت مئات من أبناء المنطقة من مختلف الأعمار، في مشهد يعكس روح التلاحم بين العائلات والشباب، حيث جرى تنظيم الإفطار بجهود ذاتية ومشاركة مجتمعية من الأهالي، ليصبح مناسبة سنوية لتعزيز قيم التضامن والتكافل خلال الشهر الكريم.

وخلال كلمته، أعرب محافظ أسيوط عن سعادته بالمشاركة في هذه المبادرة المجتمعية، مؤكداً أن مثل هذه الفعاليات تسهم في تعزيز التماسك المجتمعي وترسيخ قيم التعاون بين مختلف فئات المجتمع، فضلاً عن دعم الأسر الأكثر احتياجاً، مشيراً إلى أن هذه المبادرات تعكس أصالة المجتمع المصري وروح شبابه الإيجابية.

التحاور مع المواطنين والشباب

كما حرص المحافظ على التحاور مع المواطنين والشباب المشاركين في الإفطار، متمنياً لهم دوام الصحة والعافية خلال الشهر الفضيل، ومؤكداً استمرار قنوات التواصل مع المواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم وتحقيق تطلعاتهم، مشيراً إلى أن الشباب يمثلون ركيزة أساسية في بناء مستقبل أفضل، في ظل ما توليه القيادة السياسية من اهتمام كبير بدعمهم وتمكينهم في مختلف المجالات.

وأكد اللواء محمد علوان أن المحافظة حريصة على دعم وتشجيع المبادرات المجتمعية التي تستهدف تحسين جودة الحياة وتعزيز الروابط الاجتماعية بين المواطنين، مشيداً بروح التعاون التي أظهرها الشباب والمتطوعون في تنظيم هذا الإفطار الجماعي، بما يعكس وعياً مجتمعياً وإيجابية تستحق التقدير.

وفي ختام الفعالية، حرص المحافظ على التقاط الصور التذكارية مع المواطنين والشباب في أجواء رمضانية مبهجة، موجهاً الشكر لكل من ساهم في تنظيم هذا الحدث، ومعبراً عن أمنياته بأن يعم الخير والرخاء ربوع مصر، وأن يديم الله المحبة والترابط بين أبناء المحافظة.

يذكر أن مائدة الإفطار الجماعي بمنطقة الأربعين تقام للعام الثالث على التوالي بجهود ذاتية من الأهالي، وقد أصبحت إحدى الفعاليات الرمضانية المميزة بالمحافظة، حيث يشارك فيها عدد كبير من أبناء المنطقة، لتتحول إلى واحدة من أطول الموائد الرمضانية الشعبية على غرار إفطار المطرية بالقاهرة.

أسيوط منطقة الأربعين مائدة الإفطار الجماعي شهر رمضان المبارك التماسك المجتمعي دعم الأسر الأكثر احتياجاً

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

مدبولي

رسميا.. مجلس الوزراء يقرر موعد إجازة عيد الفطر المبارك

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين بعد زيادتها؟

زيادة المرتبات

الحكومة توضح| موعد الإعلان الرسمي عن زيادة المرتبات.. والقيمة النهائية للحد الأدنى للأجور

الذروة الجمعة والسبت.. اضطرابات جوية مرتقبة بسبب "الحسومات الربيعية"| تفاصيل

الذروة الجمعة والسبت.. اضطرابات جوية مرتقبة بسبب "الحسومات الربيعية"| تفاصيل

الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا

5 أيام إجازة متتالية.. الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا

جيهان الشماشرجي

تحري الدقة.. بيان توضيحي لأزمة جيهان الشماشرجي بعد اتهامها بالسرقة

كندة علوش

قفطان أنيق.. كندة علوش تبهر متابعيها بظهورها

ترشيحاتنا

برنامج ساعة الفطار

عمال نظافة من بني سويف: نعمل من الصباح حتى المساء لأجل أولادنا

د الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف

الاعتكاف والدعاء وقراءة القرآن.. علي جمعة يشرح أفضل الأعمال في العشر الأواخر

بركة رمضان

«بركة رمضان» يواصل التربع على عرش المشاهدات بعد عرض الحلقة 19

بالصور

لعزومات رمضان.. دجاج بصوص المشروم الكريمي مع بطاطس مشوية

دجاج بصوص المشروم الكريمي مع بطاطس مشوية
دجاج بصوص المشروم الكريمي مع بطاطس مشوية
دجاج بصوص المشروم الكريمي مع بطاطس مشوية

أقل 5 سيارات استهلاكا للوقود في مصر.. تعرف عليهم ‏

أقل 5 سيارات استهلاكا للوقود
أقل 5 سيارات استهلاكا للوقود
أقل 5 سيارات استهلاكا للوقود

أبرزهم عمرو مصطفى ووليد سعد.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في والد خالد تاج الدين

وليد سعد وعمرو مصطفى
وليد سعد وعمرو مصطفى
وليد سعد وعمرو مصطفى

يحميك من أمراض خطيرة.. تناول التين المجفف

يحميك من أمراض خطيرة..تناول التين المجفف
يحميك من أمراض خطيرة..تناول التين المجفف
يحميك من أمراض خطيرة..تناول التين المجفف

فيديو

لماذا تعذب الكلاب أمام الكاميرا

مراد مكرم يثير الجدل حول فيديوهات تــ.ـعذيـ.ــب الكلاب على السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد