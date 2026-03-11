تكثيف الحملات على المواقف ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز في أسيوط

وجه اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، رؤساء المراكز والأحياء وكافة الوحدات المحلية بتكثيف الحملات الرقابية والمتابعة الميدانية على مواقف السيارات ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والأسواق، لضمان الانضباط ومواجهة أي محاولات لاستغلال المواطنين، وذلك على خلفية إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تعديل أسعار الوقود.

التزام السائقين بالتعريفة الجديدة

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة المتابعة اليومية لمحطات الوقود للتأكد من انتظام العمل ووصول الحصص المقررة وعدم التلاعب بها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفات يتم رصدها، كما وجه بمتابعة سير العمل بمواقف نقل الركاب والسرفيس والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، مع إلزامهم بوضع ملصقات موحدة على الزجاجين الأمامي والخلفي للسيارات توضح قيمة الأجرة وخط السير، بما يحقق الشفافية ويمنع أي تلاعب في تحصيل الأجرة.

كما أكد المحافظ أهمية وضع لوحات إرشادية واضحة بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى داخل جميع المواقف لتعريف المواطنين بحقوقهم وتيسير الإبلاغ عن أي تجاوزات، مشددًا على عدم السماح بخروج أي سيارة من الموقف دون الملصق الرسمي المعتمد الذي يوضح قيمة الأجرة المقررة.

وأوضح اللواء محمد علوان، أن الوحدات المحلية بمراكز البداري وساحل سليم والقوصية وديروط ومنفلوط وأبوتيج والغنايم وصدفا وأبنوب والفتح ومركز أسيوط، إلى جانب حي شرق وحي غرب مدينة أسيوط، نفذت حملات مكثفة بالتنسيق مع إدارات التموين وإدارة المواقف، لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة ومنع أي تجاوزات أو تحصيل مبالغ إضافية من المواطنين، مع اتخاذ إجراءات قانونية صارمة حيال المخالفين.

وأضاف المحافظ أن الحملات شملت أيضًا المرور على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز للتأكد من توافر المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز وعدم احتكارها أو بيعها بغير الأسعار المقررة، فضلاً عن تكثيف الحملات على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية لمتابعة توافر السلع ومنع أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار، مع توقيع العقوبات الرادعة على المخالفين.

وأشار إلى تخصيص عدد من الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة، عبر غرفة عمليات المحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على الرقم (114)، أو من خلال الأرقام (088/2135670 – 088/2135858 – 088/2135727)، بالإضافة إلى استقبال الشكاوى عبر تطبيقي "واتس آب" و"تليجرام" على الرقم (01066628906)، فضلاً عن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم (16528)، مؤكدًا التعامل الفوري مع أي بلاغات أو شكاوى يتم تلقيها.

يذكر أن محافظ أسيوط كان قد أصدر في وقت سابق قرارًا بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن المرور والشئون القانونية وإدارة المواقف، لوضع تعريفة الركوب الجديدة لمختلف وسائل النقل داخل المحافظة وبين مراكزها عقب تعديل أسعار المنتجات البترولية، مع استمرار انعقاد غرفة عمليات المحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمتابعة تنفيذ القرارات والتعامل الفوري مع أي مستجدات أو ملاحظات ميدانية.