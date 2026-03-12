قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

انطلاق اليوم المفتوح للمواطنين من قرية النمسا بإسنا

اللقاء المفتوح
اللقاء المفتوح
شمس يونس

شهدت قرية النمسا التابعة لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر اليوم أول تطبيق فعلي لمبادرة " أسبوع لكل وحدة محلية" والذى ينعقد فيه اليوم المفتوح للمواطنين التي أعلن عنها اللواء أحمد أنور عيسى الهواري رئيس مركز ومدينة إسنا مع توليه المسؤولية وذلك بهدف تعزيز التواصل المباشر مع الأهالي والاستماع إلى مطالبهم والعمل على حلها داخل القرى

وبدأت فعاليات اليوم منذ الساعات الأولى من الصباح حيث شهدت القرية تنفيذ حملة نظافة موسعة ورفع المخلفات من الشوارع وذلك في إطار الاهتمام بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى النظافة العامة داخل القرية بالتزامن مع تنظيم لقاء المواطنين

وعقد رئيس مركز ومدينة إسنا لقاء مباشرا مع المواطنين داخل القرية بحضور القيادات التنفيذية ورؤساء القرى ومسؤولي القطاعات الخدمية حيث استمع إلى شكاوى ومطالب الأهالي التي بلغ عددها نحو 32 شكوى تنوعت بين مطالب تتعلق بقطاع الصحة وتحسين الطرق وتموين ومرافق ومستوى النظافة العامة إلى جانب عدد من الشكاوى الخدمية المختلفة

وأكد اللواء أحمد أنور عيسى الهواري أن مبادرة اليوم المفتوح للمواطنين لا تقتصر فقط على تلقي الشكاوى بل تشمل أيضا متابعة مستوى الخدمات داخل القرى والعمل على رفع كفاءة منظومة النظافة والاستجابة السريعة لاحتياجات الأهالي

وأشار رئيس المدينة إلى أن هذه المبادرة سيتم تنفيذها بشكل أسبوعي بحيث يتم الانتقال من قرية إلى أخرى للاستماع المباشر للمواطنين والعمل على حل المشكلات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم

كما وجه رئيس المدينة الجهات التنفيذية بمتابعة الشكاوى التي تم عرضها والعمل على سرعة حلها مؤكدا استمرار جهود النظافة والخدمات داخل القرى لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات المقدمة للمواطنين.

توزيع 1000 بطانية بقرى مراكز الشرقية

اورمان الشرقية

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية

بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى

بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى

منها شرب الماء بكثرة.. نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

