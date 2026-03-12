محافظ أسيوط : سيادة القانون ركيزة أساسية وتنسيق كامل مع مجلس الدولة

استقبل اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وفدًا من قضاة مجلس الدولة، الذين حرصوا على تقديم التهنئة بمناسبة توليه المسئولية محافظًا للإقليم، متمنين له التوفيق والسداد في أداء مسئولياته وخدمة أبناء المحافظة.

وضم الوفد كلًا من المستشار إبراهيم جلال رئيس الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا ومشرف محاكم مجلس الدولة بأسيوط، والمستشار الدكتور أحمد محمد السيد أفندي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس نادي قضاة مجلس الدولة بأسيوط، والمستشار محمد يحيى دريع نائب رئيس نادي قضاة مجلس الدولة بأسيوط، والمستشار محمد زكريا نصير سكرتير عام النادي، والمستشار الدكتور سيد الخشت عضو مجلس إدارة النادي، والمستشار الدكتور يوسف أحمد قدري قاضي بمجلس الدولة، وذلك بحضور المستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة المستشار القانوني للمحافظة.

وخلال اللقاء، رحب محافظ أسيوط بأعضاء الوفد، معربًا عن تقديره لهذه الزيارة الكريمة، ومؤكدًا اعتزازه بتهنئة قضاة مجلس الدولة، والتي تعكس روح التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة، كما أشاد بالدور الوطني والقانوني الذي يقوم به مجلس الدولة في دعم منظومة العدالة وترسيخ مبادئ سيادة القانون وحماية الحقوق الدستورية.

وأكد اللواء محمد علوان حرص المحافظة على تعزيز أطر التعاون والتنسيق مع مجلس الدولة، باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية في منظومة العمل القضائي والإداري، بما يسهم في دعم استقرار المجتمع وترسيخ دولة القانون، إلى جانب تفعيل الإجراءات القانونية والإدارية التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد عن خالص تهانيهم لمحافظ أسيوط بمناسبة توليه المسئولية محافظًا للإقليم، متمنين له دوام التوفيق في قيادة مسيرة التنمية وتحقيق المزيد من الإنجازات لخدمة أبناء المحافظة، مؤكدين دعمهم الكامل وتعزيز التعاون المؤسسي بين مجلس الدولة ومحافظة أسيوط في مختلف الملفات القانونية والإدارية.

وفي ختام الزيارة، أكد الجانبان أهمية استمرار التواصل والتنسيق بما يدعم مسيرة العمل المؤسسي ويخدم الصالح العام.