إيجور تودور يعلن قائمة يوفنتوس لموقعة ريال مدريد.. دفعة ثنائية

كشف المدرب الكرواتي إيجور تودور، المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي، عن القائمة الرسمية التي ستسافر إلى العاصمة الإسبانية مدريد، استعدادًا لمواجهة ريال مدريد مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويستعد "البيانكونيري" لخوض واحدة من أصعب مبارياته هذا الموسم، حين يلتقي بالفريق الأكثر تتويجًا بالبطولة على ملعبه التاريخي "سانتياجو برنابيو"، في وقت يمر فيه يوفنتوس بفترة نتائج سلبية زادت من الضغوط على الجهاز الفني بقيادة تودور.

ويُعاني الفريق الإيطالي من غياب الانتصارات منذ 13 سبتمبر الماضي، حيث فشل في تحقيق أي فوز في مختلف المسابقات، واختُتمت هذه السلسلة بسقوط الفريق أمام كومو بنتيجة 2-0 في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي، وهي أول خسارة يتلقاها تودور منذ توليه المهمة هذا الموسم.

وضمت القائمة التي أعلنها تودور 23 لاعبًا، من بينهم أربعة حراس مرمى، وشهدت عودة لاعب الوسط فابيو ميريتي بعد غياب طويل منذ عودته من الإعارة إلى جنوى، بالإضافة إلى إيدون زيجروفا الذي غاب عن مباراة كومو الأخيرة بداعي الإرهاق العضلي.

ورغم مشاركتهما في التدريبات الجماعية يوم الثلاثاء، خرج ثنائي البريمافيرا ماكسيم دي برول (16 عامًا) وفرانشيسكو كرابستو (19 عامًا) من القائمة النهائية، في خطوة تُظهر رغبة الجهاز الفني بالاعتماد على الخبرة في مواجهة عملاق إسبانيا.

وجاءت قائمة يوفنتوس كالتالي:

حراس المرمى: دي جريجوريو، بيرين، بنسوليو، فوسكالدو

خط الدفاع: فيديريكو جاتي، لويد كيلي، بيير كالولو، دانييلي روجاني، جواو ماريو، أندريا كامبياسو

خط الوسط: مانويل لوكاتيلي، تيون كوبمينرز، أدزيتش، فيليب كوستيتش، خيفيرين تورام، ميريتي، وستون ماكيني

خط الهجوم: فرانسيسكو كونسيساو، دوسان فلاهوفيتش، كينان يلديز، زيجروفا، لويس أوبيندا، جوناثان ديفيد.

