قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غلق باب التصويت في الجمعية العمومية لنادي الزمالك
الشرطة الهولندية توقف 230 مشجعا لنابولي قبل مواجهة آيندهوفن في دوري الأبطال
تشكيل برشلونة ضد أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا.. يامال يقود الهجوم
محمد الشيبي أفضل لاعب في مباراة بيراميدز وفاركو
فئات ممنوعة من حج الجمعيات هذا العام.. هل أنت منهم؟
بيراميدز يواصل انتصاراته ويهزم فاركو بثنائية في الدوري
ماجدة خير الله تهاجم لميس الحديدي بسبب حوارها مع أمينة خليل في مهرجان الجونة
القبض على 3 بلطجية تعدوا على مسن بالقاهرة
الإفتاء: الخميس أول أيام شهر جمادى الأول لعام 1447 هجريا
بيراميدز يضيف الثاني في شباك فاركو برأسية مصطفى فتحي
بريطانيا ترفع هيئة تحرير الشام من قائمتها للمنظمات الإرهابية
يا أبيض أو أسود| تفاصيل جديدة في أزمة حسام غالي ورئيس الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دوري أبطال آسيا| موعد أول مباراة لـ عماد النحاس أمام كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
يسري غازي

يستضيف فريق الكرة الأول بنادي النصر السعودي نظيره فريق الزوراء العراقي بقيادة عماد النحاس يوم 24 ديسمبر المقبل ضمن منافسات دور المجموعات لـ بطولة آسيا.


ويأمل عماد النحاس المدير الفني لـ فريق الزوراء العراقي في تحقيق الفوز فى أول لقاء رسمي له فى دوري بطال آسيا حيث يخوض مواجهة صعبة غدا أمام نظيره فريق الإستقلال بطل طاجيكستان في دوري أبطال آسيا.

ويسعي عماد النحاس المدير الفني لـ فريق الزوراء العراقي إلي التعرف أكثر على نجوم الفريق خلال المباريات الرسمية استعدادا للمواجهة الصعبة أمام نظيره فريق النصر السعودي متصدر المجموعة في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ويستعد عماد النحاس لافتتاح فصل جديد في مسيرته التدريبية، من بوابة أحد أكبر الأندية العراقية نادي الزوراء وذلك بعد رحيله مؤخرًا عن النادي الأهلي عقب وصول المدرب الدنماركي ييس توروب لقيادة المارد الأحمر. 
 


أول ظهور لـ عماد النحاس



يستعد نادي الزوراء العراقي لخوض أول مباراة له مع المدرب الجديد عماد النحاس المدرب السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي. 

ووصل الجهاز الفني الجديد لفريق الزوراء، بقيادة المدرب المصري عماد النحاس، ومساعده محمد محسن أبو جريشة، ومدرب حراس المرمى محمد فتحي، إلى العاصمة العراقية بغداد، لتولي مهامهم مع الفريق خلال الفترة المقبلة. 

ويلتقي فريق الكرة الأول بنادي الزوراء العراقي بقيادة عماد النحاس مع نظيره فريق الإستقلال بطل طاجكستان في تمام الساعة الخامسة إلا الربع مساء غد الأربعاء في طاجيكستان ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2. 

ويحتل فريق الزوراء العراقي بقيادة عماد النحاس المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط خلف نظيره فريق النصر السعودي صاحب الصدارة بفارق ثلاث نقاط فيما يتفوق على نادي الاستقلال صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف. 
 


الزوراء العراقي يتعاقد مع عماد النحاس 
 


أعلنت الهيئة الإدارية لنادي الزوراء العراقي عن تعاقدها مع المدرب المصري عماد النحاس، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في قادم الأيام. 

وأشارت إدارة النادي إلى أن هذا العقد مع عماد النحاس لتدريب الفريق العراقي جاء بعد دراسة متأنية ومتأنية من قبل مجلس الإدارة بهدف اختيار الاسم الأنسب لقيادة زعيم الكرة العراقية في المرحلة المقبلة المهمة على الصعيدين المحلي والآسيوي. 

وتؤكد إدارة النادي أن عماد النحاس أحد الأسماء التدريبية البارزة في كرة القدم المصرية والعربية، حيث يتمتع بخبرة واسعة في مجال التدريب، ما جعله الاختيار الأمثل لقيادة فريق بحجم وتاريخ نادي الزوراء.  

عماد النحاس رونالدو الزوراء النصر السعودي دوري أبطال آسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه بدون مصنعية

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه

وزير التربية والتعليم

فتح باب التقديم في إعارات المعلمين 2026 حتى 20 ديسمبر| اعرف الأوراق المطلوبة

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار: قبل السقوط بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس راح شافه ومشى

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار.. قبل الواقعة بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس "شافها ومشى"

المجني عليه والمتهم

استخدم أدوات والده النجار.. شاكوش وصاروخ كهربائي «سلاح الجريمة» في واقعة طفل الإسماعيلية

وزير التربية والتعليم

التعليم: 10 جنيه غرامة انذار للطلاب المتغيبين و25 جنيه لإعادة قيد المفصولين

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن امتحانات شهر أكتوبر لطلاب أولى و 2 ثانوي

سورة تقرأها في الصباح

ما هي أفضل سورة تقرأها في الصباح؟.. 20 آية تفتح لك أوسع أبواب الرزق

ترشيحاتنا

الزمالك

إعلامي يزف بشرى لجماهير الزمالك

الزمالك

الزمالك يؤدي تدريبات فنية وخططية استعدادا لمواجهة ديكيداها

الزمالك

فيريرا يرفع الحمل البدني للاعبي الزمالك استعدادا لمواجهة ديكيداها

بالصور

أخبار السيارات| سبب صوت الطقطقة في سيارات هوندا.. ومشاكل خطيرة في فتيس جنرال موتورز

نشرة السيارات
نشرة السيارات
نشرة السيارات

أكثر 5 سيارات مبيعًا في عام 2025.. فورد وشيفروليه تتصدران

سيارات
سيارات
سيارات

بكاء يسرا وحسين فهمي تأثرا بفيديو عن المساعدات الإنسانية

حسين فهمي ويسرا من مهرجان الجونة السينمائي
حسين فهمي ويسرا من مهرجان الجونة السينمائي
حسين فهمي ويسرا من مهرجان الجونة السينمائي

بكاء يسرا وحسين فهمي تأثرا بفيديو عن المساعدات الإنسانية

مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي

فيديو

فيلم المستعمرة

توتر وغموض ورحلة انتقام… صدور الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم المستعمرة

حسين فهمي ويسرا من مهرجان الجونة السينمائي

بكاء يسرا وحسين فهمي تأثرا بفيديو عن المساعدات الإنسانية

هشام وليلى والتسمم

هشام جمال يكشف عن تعرضه هو وليلى زاهر للتسمم خلال شهر العسل

مصطفى هريدي

دعوة أمي السبب.. مصطفى هريدي يكشف أسرار حياته وقلة أعماله الفنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: المرحلة الثانية لخطة ترامب.. النجاح أو الانفجار

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

المزيد