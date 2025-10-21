دوري أبطال آسيا| موعد أول مباراة لـ عماد النحاس أمام كريستيانو رونالدو

يستضيف فريق الكرة الأول بنادي النصر السعودي نظيره فريق الزوراء العراقي بقيادة عماد النحاس يوم 24 ديسمبر المقبل ضمن منافسات دور المجموعات لـ بطولة آسيا.



ويأمل عماد النحاس المدير الفني لـ فريق الزوراء العراقي في تحقيق الفوز فى أول لقاء رسمي له فى دوري بطال آسيا حيث يخوض مواجهة صعبة غدا أمام نظيره فريق الإستقلال بطل طاجيكستان في دوري أبطال آسيا.

ويسعي عماد النحاس المدير الفني لـ فريق الزوراء العراقي إلي التعرف أكثر على نجوم الفريق خلال المباريات الرسمية استعدادا للمواجهة الصعبة أمام نظيره فريق النصر السعودي متصدر المجموعة في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ويستعد عماد النحاس لافتتاح فصل جديد في مسيرته التدريبية، من بوابة أحد أكبر الأندية العراقية نادي الزوراء وذلك بعد رحيله مؤخرًا عن النادي الأهلي عقب وصول المدرب الدنماركي ييس توروب لقيادة المارد الأحمر.





أول ظهور لـ عماد النحاس





يستعد نادي الزوراء العراقي لخوض أول مباراة له مع المدرب الجديد عماد النحاس المدرب السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.



ووصل الجهاز الفني الجديد لفريق الزوراء، بقيادة المدرب المصري عماد النحاس، ومساعده محمد محسن أبو جريشة، ومدرب حراس المرمى محمد فتحي، إلى العاصمة العراقية بغداد، لتولي مهامهم مع الفريق خلال الفترة المقبلة.



ويلتقي فريق الكرة الأول بنادي الزوراء العراقي بقيادة عماد النحاس مع نظيره فريق الإستقلال بطل طاجكستان في تمام الساعة الخامسة إلا الربع مساء غد الأربعاء في طاجيكستان ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2.



ويحتل فريق الزوراء العراقي بقيادة عماد النحاس المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط خلف نظيره فريق النصر السعودي صاحب الصدارة بفارق ثلاث نقاط فيما يتفوق على نادي الاستقلال صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف.





الزوراء العراقي يتعاقد مع عماد النحاس





أعلنت الهيئة الإدارية لنادي الزوراء العراقي عن تعاقدها مع المدرب المصري عماد النحاس، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في قادم الأيام.



وأشارت إدارة النادي إلى أن هذا العقد مع عماد النحاس لتدريب الفريق العراقي جاء بعد دراسة متأنية ومتأنية من قبل مجلس الإدارة بهدف اختيار الاسم الأنسب لقيادة زعيم الكرة العراقية في المرحلة المقبلة المهمة على الصعيدين المحلي والآسيوي.



وتؤكد إدارة النادي أن عماد النحاس أحد الأسماء التدريبية البارزة في كرة القدم المصرية والعربية، حيث يتمتع بخبرة واسعة في مجال التدريب، ما جعله الاختيار الأمثل لقيادة فريق بحجم وتاريخ نادي الزوراء.