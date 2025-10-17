عماد النحاس يصل العراق لبدء المهمة مع الزوراء

وصل عماد النحاس إلى العراق من أجل بدء المهمة مع نادي الزوراء، كمدير فني للفريق.

وكانت قد أعلنت الهيئة الإدارية لنادي الزوراء العراقي، تعاقدها مع المدرب المصري عماد النحاس، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

وجاء بالبيان الرسمي للنادي أنه: “بينت الإدارة هذا التعاقد جاء بعد دراسة دقيقة ومتأنية من قبل مجلس الأدارة بهدف اختيار الاسم الأنسب لقيادة زعيم الكرة العراقية في المرحلة المقبلة والمهمة على الصعيدين المحلي والآسيوي”.

وتؤكد إدارة النادي أن النحاس من الأسماء التدريبية البارزة في الكرة المصرية والعربية، حيث يمتلك خبرة واسعة في مجال التدريب، جعلته الخيار الأمثل لقيادة فريق بحجم وتاريخ نادي الزوراء.