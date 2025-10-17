قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكرملين يفتح صفحة جديدة مع دمشق| الشرع في أول زيارة إلى موسكو.. وإعادة بناء الجيش تتصدر المباحثات
استمرار فعاليات الدورات التدريبية للأئمة والواعظات بمسجد العلي العظيم
البيض البني مقابل الأبيض.. ما الفرق وأيهما أفضل صحيا بالنسبة لك؟
أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 17-10-2025
أول تعليق من حماس على مقتل محمد عبد الكريم الغماري
الدردير: لاعب منتخب قطر يتبرع لبناء مستشفى بغزة
لأصحاب السيارات.. كيفية توفير استهلاك بالبنزين بعد رفع سعر الوقود
تنطلق اليوم.. مواعيد مباريات الجولة الـ 11 فى الدوري المصري
مواليد عام 1901.. وفاة أكبر معمرة في العراق
نار الحب.. مصري يحرق بنزينة في لبنان بسبب فتاة رفضت الارتباط به
قصة مجد لا يشيخ.. مصر تستعد لافتتاح أعظم متحف أثري في العالم
بعد زيادة التعريفة .. محافظ القاهرة يتفقد عدد من مواقف النقل العام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عماد النحاس يصل العراق لبدء المهمة مع الزوراء

عماد النحاس
عماد النحاس
سارة عبد الله

وصل عماد النحاس إلى العراق من أجل بدء المهمة مع نادي الزوراء، كمدير فني للفريق. 

وكانت قد أعلنت الهيئة الإدارية لنادي الزوراء العراقي، تعاقدها مع المدرب المصري عماد النحاس، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

وجاء بالبيان الرسمي للنادي أنه: “بينت الإدارة هذا التعاقد جاء بعد دراسة دقيقة ومتأنية من قبل مجلس الأدارة بهدف اختيار الاسم الأنسب لقيادة زعيم الكرة العراقية في المرحلة المقبلة والمهمة على الصعيدين المحلي والآسيوي”.

وتؤكد إدارة النادي أن النحاس من الأسماء التدريبية البارزة في الكرة المصرية والعربية، حيث يمتلك خبرة واسعة في مجال التدريب، جعلته الخيار الأمثل لقيادة فريق بحجم وتاريخ نادي الزوراء.

عماد النحاس نادي الزوراء العراق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسطوانات البوتاجاز

ارتفاع 50 جنيها| سعر أسطوانة البوتجاز بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. موعد الزيادة

البنزين

البترول: تثبيت أسعار البنزين والسولار بالسوق المحلية دون زيادة لمدة عام

أسطوانات البوتاجاز

رفع أسعار البنزين والسولار.. سعر أسطوانة البوتاجاز بعد الزيادة

سعر أتوبيسات النقل العام

بعد ارتفاع سعر البنزين والسولار.. زيادة أسعار تذاكر النقل العام رسميا

البنزين

2 جنيه في اللتر.. أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة بعد الزيادة الجديدة

أسطوانات البوتاجاز

تصل لـ 100 جنيه.. سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري بعد الزيادة الأخيرة

التعريفة الجديدة

زيادة سعر البنزين والسولار.. تعريفة السرفيس والنقل العام بالقاهرة

الدولار

أسعار الدولار اليوم الجمعة في مصر

ترشيحاتنا

فريق الاتحاد

موعد مباراة الاتحاد والفيحاء في الدوري السعودي والقناة الناقلة

النادي الأهلي

دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يضع اللمسات النهائية على تشكيلته استعدادا لمواجهة إيجل نوار

ختام منافسات الكبار ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي

اليوم.. ختام منافسات الكبار ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية

بالصور

عقب تحريك أسعار المواد البترولية..تعديل تسعيرة السرفيس بالزقازيق لتكون 4.5 جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

سوبارو تزيح الستار عن أحدث سيارتين STI ينتظرهما الجمهور

سوبارو
سوبارو
سوبارو

تموين الشرقية يشن حملات مكثفة لمتابعة تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد