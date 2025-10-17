صدام ساخن بين الأهلي والشباب في الدوري السعودي

يستضيف الأهلي نظيره الشباب، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري السعودي (دوري روشن).

وتنطلق مباراة الأهلي والشباب في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب “الإنماء”.

الأهلي ضد الشباب

ويستهدف الأهلي بقيادة مدربه الألماني ماتياس يايسله تحقيق الانتصار الثاني على التوالي أمام الشباب في دوري روشن، ومواصلة تحسين وضعه في جدول الترتيب.

وحقق الراقي انتصارين وتعادل في مباراتين في أول 4 جولات في الدوري السعودي ليحتل المركز السابع برصيد 8 نقاط.

في المقابل يطمح الشباب في تضميد جراحه باستعادة نغمة الفوز على حساب الأهلي وتحسين وضعه الكارثي في جدول الترتيب.

وفشل الشباب في تحقيق الفوز آخر مباراتين بمسابقة الدوري السعودي ليتراجع إلى المركز الـ12 برصيد 4 نقاط فقط.

ويحمل نادي الاتحاد لقب النسخة الماضية (2024-2025) من دوري روشن السعودي.