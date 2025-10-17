نجم الزمالك السابق: جماهير الأبيض تحرك الحجر.. وهذه أسباب النتائج الأخيرة

أكد شريف أشرف، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض لا يزال ينافس على بطولة الدوري رغم النتائج في المباريات الأخيرة.

قال أشرف في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" لقناة نادي الزمالك مع محمد أبوالعلا: "يجب أن يتحلى اللاعبون بشخصية نادي الزمالك، وما أغضبني هو التقدم في ثلاث مباريات بهدف في الشوط الأول ثم الخسارة أو التعادل وهو أمر محزن للغاية لأننا نمتلك جماهير تحرك الحجر".

وأضاف: "العامل البدني لدى لاعبي الزمالك يتأثر في الشوط الثاني خلال المباريات الأخيرة وهو ما يتسبب في تراجع الأداء وخاصة خلال مواجهات الأهلي والمحلة والجونة ودجلة".