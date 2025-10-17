قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تلفزيون الصين المركزي يعلن ‌‏استقالة رئيس الوزراء المنغولي زندان شاتار
زيادة أسعار النقل البري 8% بعد رفع أسعار الوقود
بعد تطبيق الزيادة الجديدة.. عقوبات التلاعب في أجرة المواصلات
الصليب الأحمر: غزة تغرق في المعاناة.. وطوابير المياه والغذاء لا تنتهي
كاتس يوعز بوضع إشارات عند حدود الخط الأصفر في غزة
جيش الاحتلال يضع علامات عند الخط الأصفر في غزة
التأمين الصحي الشامل: نتكفل بتكلفة العمليات للمواطن ولو وصلت مليون جنيه
خاص بأسر الضحايا.. توصيات دولية جديدة حول حوادث الطائرات
نيوزيلندا تعيد فرض عقوبات ضد إيران
أبرز مباريات اليوم الجمعة 17-10-2025 والقنوات الناقلة
صراع الموانئ| الصين تشعل الحرب الاقتصادية بعد فرض رسوم على السفن الأمريكية
أذكار الصباح كاملة.. رددها الآن واغتنم فضلها
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

موعد مباراة الأهلي أمام إيجل نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا

ياسمين تيسير

يستعد فريق النادي الأهلي، لمواجهة إيجل نوار البوروندي في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي أمام إيجل نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا

 

يواجه الأهلي في مباراته المقبلة فريق إيجل نوار في بورندي، في إطار مباراة الذهاب من دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم السبت المقبل.

وخاض فريق الكرة بالنادى الأهلي مراناً خفيفاً مساء أمس، الخميس، على أحد الملاعب الفرعية القريبة من فندق الإقامة فى بوروندى ضمن استعدادات الفريق لمباراة إيجيل نوار البوروندى  فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يخوض الأهلى مرانه الرئيسي اليوم الجمعة على ملعب المباراة

