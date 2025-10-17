قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرص عمل جديدة.. "العمل" توفر 2914 وظيفة في 72 شركة خاصة لشباب 13 محافظة
تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
عيار 24 يتخطى الـ 6500 جنيه.. تعرف على أسعار الذهب اليوم
تلفزيون الصين المركزي يعلن ‌‏استقالة رئيس الوزراء المنغولي زندان شاتار
زيادة أسعار النقل البري 8% بعد رفع أسعار الوقود
بعد تطبيق الزيادة الجديدة.. عقوبات التلاعب في أجرة المواصلات
الصليب الأحمر: غزة تغرق في المعاناة.. وطوابير المياه والغذاء لا تنتهي
كاتس يوعز بوضع إشارات عند حدود الخط الأصفر في غزة
جيش الاحتلال يضع علامات عند الخط الأصفر في غزة
التأمين الصحي الشامل: نتكفل بتكلفة العمليات للمواطن ولو وصلت مليون جنيه
خاص بأسر الضحايا.. توصيات دولية جديدة حول حوادث الطائرات
نيوزيلندا تعيد فرض عقوبات ضد إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مجدي عبد الغني: امتلاك الأهلي لأكثر من لاعب مميز سلاح ذو حدين

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

قال مجدي عبد الغني نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن امتلاك الأهلي لأكثر من لاعب مميز في نفس المركز يعد سلاحًا ذا حدين، موضحًا أن الأمر له جوانب إيجابية وأخرى سلبية.

وأوضح عبد الغني خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي عبر فضائية MBC مصر 2: 
"الإيجابية إن اللاعب اللي بيلعب بيكون عاوز يقدم أفضل مستوى علشان يحافظ على مكانه، والمنافسة في التدريبات بتخلي الأداء العام للفريق أعلى".

وأضاف: "أما السلبية إن اللاعب اللي بيخرج من التشكيل ممكن مستواه يتراجع لأنه مش بياخد فرص كفاية".

وأشار إلى أن "في أوروبا بيتم التعاقد مع لاعب سوبر أساسي، وآخر أقل منه كبديل، وثالث في نفس المركز للظروف الطارئة، لكن في مصر هذه المعايير غير متواجدة بالشكل الصحيح."

وأكد أن العدد المثالي لقائمة أي فريق هو 24 لاعبًا فقط، منهم 3 حراس مرمى، وباقي المراكز يكون فيها لاعبين لكل مركز، مع وجود مركز واحد يضم 3 لاعبين.

الأهلي أخبار الاهلي صفقات الاهلي اخبار الرياضة دورى نايل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسطوانات البوتاجاز

ارتفاع 50 جنيها| سعر أسطوانة البوتجاز بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. موعد الزيادة

البنزين

البترول: تثبيت أسعار البنزين والسولار بالسوق المحلية دون زيادة لمدة عام

أسطوانات البوتاجاز

رفع أسعار البنزين والسولار.. سعر أسطوانة البوتاجاز بعد الزيادة

سعر أتوبيسات النقل العام

بعد ارتفاع سعر البنزين والسولار.. زيادة أسعار تذاكر النقل العام رسميا

زيادة مرتقبة في البنزين والسولار.. والتطبيق صباح الجمعة

زيادة مرتقبة في أسعار البنزين والسولار.. والتطبيق صباح الجمعة

البنزين

اعرف سبب زيادة أسعار البنزين المرتقبة الجديدة | خاص

البنزين

2 جنيه في اللتر.. أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة بعد الزيادة الجديدة

أسطوانات البوتاجاز

تصل لـ 100 جنيه.. سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري بعد الزيادة الأخيرة

ترشيحاتنا

أرشيفية

تنبأت برحيلها.. حمزة نمرة يروي تفاصيل فقدان والدته والصدمة التي شكّلت مسيرته

صورة أرشيفية

افتتاح مركز أمريكي في إسرائيل لتنسيق وقف إطلاق النار بغزة

صورة أرشيفية

ويتكوف: الولايات المتحدة تعمل على ضمان عودة جميع رفات المحتجزين من غزة

بالصور

سوبارو تزيح الستار عن أحدث سيارتين STI ينتظرهما الجمهور

سوبارو
سوبارو
سوبارو

تموين الشرقية يشن حملات مكثفة لمتابعة تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

أجملهم نيللي كريم وأمينة خليل.. إطلالات شبابية في مهرجان الجونة| صور

اطلالات
اطلالات
اطلالات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد