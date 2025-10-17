مجدي عبد الغني: امتلاك الأهلي لأكثر من لاعب مميز سلاح ذو حدين

قال مجدي عبد الغني نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن امتلاك الأهلي لأكثر من لاعب مميز في نفس المركز يعد سلاحًا ذا حدين، موضحًا أن الأمر له جوانب إيجابية وأخرى سلبية.

وأوضح عبد الغني خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي عبر فضائية MBC مصر 2:

"الإيجابية إن اللاعب اللي بيلعب بيكون عاوز يقدم أفضل مستوى علشان يحافظ على مكانه، والمنافسة في التدريبات بتخلي الأداء العام للفريق أعلى".

وأضاف: "أما السلبية إن اللاعب اللي بيخرج من التشكيل ممكن مستواه يتراجع لأنه مش بياخد فرص كفاية".

وأشار إلى أن "في أوروبا بيتم التعاقد مع لاعب سوبر أساسي، وآخر أقل منه كبديل، وثالث في نفس المركز للظروف الطارئة، لكن في مصر هذه المعايير غير متواجدة بالشكل الصحيح."

وأكد أن العدد المثالي لقائمة أي فريق هو 24 لاعبًا فقط، منهم 3 حراس مرمى، وباقي المراكز يكون فيها لاعبين لكل مركز، مع وجود مركز واحد يضم 3 لاعبين.