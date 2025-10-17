قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مجدي عبد الغني يتغنى بأحمد حسام ميدو: يفرض كاريزمته على من حوله

سارة عبد الله

أشاد مجدي عبد الغني لاعب منتخب مصر السابق، بأحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق.

وكتب مجدي عبد الغني عبر حسابه على فيسبوك: "كابتن أحمد حسام ميدو من أفضل لاعبي كرة القدم في مصر وشخصية جديرة بالإحترام يفرض كاريزمته علي من حوله أنا أحد المعجبين بأحمد حسام ميدو".

من جانب آخر، قال مجدي عبد الغني نجم الكرة المصرية السابق، إن نادي الزمالك لن ينافس على بطولة هذا الموسم، مشيرًا إلى أن الفريق يسير بطريقة غير مستقرة.

وأضاف عبد الغني خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي عبر فضائية MBC مصر 2: "الزمالك بيمشي على سطر ويسيب سطر.. كان متصدر الدوري وفرّط في الصدارة، وأرى أنه لن ينافس على أي بطولة في الموسم الجاري".

وأردف: "اللي هينافس على الدوري هما الأهلي وبيراميدز، والمصري قد يدخل المنافسة على المركز الثاني أو الثالث".

وتابع: "الكرة في مصر فقدت جزء من متعتها بسبب معاناة الإسماعيلي، الذي كان دايمًا عنصر رئيسي في جمال الكرة المصرية".

