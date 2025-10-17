ياسر الريان: أتمنى دعم بيراميدز في السوبر الإفريقي

أكد ياسر الريان لاعب النادي الأهلي السابق، خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور، أن منتخب المغرب يسير بخطى ثابتة على مستوى جميع المنتخبات، مشيرًا إلى أن مشوار منتخب الشباب المغربي في كأس العالم وتأهله إلى النهائي يعكس مدى قوة وتطور الكرة المغربية خلال السنوات الأخيرة.

وتحدث الريان عن مواجهة الأهلي المقبلة أمام إيجل نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا، موضحًا أن تولي عادل مصطفى القيادة الفنية للمباراة أمر طبيعي في ظل حداثة المدير الفني الجديد ييس توروب الذي لم يتعرف بعد على قدرات لاعبي الفريق بشكل كامل، قائلاً:“من المؤكد أن توروب طلب من عادل مصطفى قيادة الفريق فنيًا أمام نوار، لأنه الأدرى بتفاصيل الفريق في هذه المرحلة المبكرة”.

وأضاف لاعب الأهلي السابق أن الفريق لن يخرج عن نفس التشكيل والطابع الفني الذي ظهر به في فترة عماد النحاس، متوقعًا أن يعتمد الأهلي على أسلوب هجومي من البداية من أجل تحقيق الفوز خارج الديار، خصوصًا بعد فقدانه لقب دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، وهو ما سيجعل اللاعبين يلعبون بروح عالية من أجل استعادة اللقب القاري.

وفي سياق آخر، أشاد ريان بمستوى نادي بيراميدز مؤكدًا أنه يسير بخطى ثابتة على المستويين المحلي والإفريقي، مضيفًا:“بيراميدز أصبح يمثل الكرة المصرية في المحافل الإفريقية والعالمية، وأتمنى من الجماهير دعمه في بطولة السوبر الإفريقي، لأنه في النهاية يمثل مصر بالكامل”.