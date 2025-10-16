أسباب تأخر وصول بعثة الأهلي إلى بوروندي .. تفاصيل

كشف الإعلامي جمال الغندور، أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تأخرت في الوصول إلى بوروندي استعدادًا لمواجهة فريق إيجل نوار البوروندي يوم السبت المقبل، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن البعثة كان من المقرر أن تصل إلى بوروندي في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت بوروندي (الثالثة بتوقيت مصر)، إلا أنها وصلت في الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت بوروندي، نتيجة تأخر إقلاع الطائرة من القاهرة.

وأضاف أن الرحلة، التي كان من المفترض أن تستغرق نحو ست ساعات فقط، امتدت إلى ما يقارب ثماني ساعات ونصف بسبب ظروف الطيران.

وأشار إلى أن الجهاز الفني واجه أزمة في تعديل موعد المران الأول للفريق بعد الوصول، نظرًا لأن اللاعبين لم يحصلوا على قسط كافٍ من الراحة عقب رحلة السفر الطويلة، إلى جانب ارتباط ملعب التدريب بمواعيد فرق أخرى، وهو ما أجبر الجهاز الفني على الإبقاء على موعد المران في السادسة مساءً بتوقيت بوروندي (السابعة مساءً بتوقيت مصر).