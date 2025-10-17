قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ننشر أسماء المرشحين على دوائر محافظة القاهرة بـ انتخابات مجلس النواب
فرنسا وبريطانيا تنسقان مع واشنطن لنشر قوة دولية في غزة
ارتفاع 50 جنيها| سعر أسطوانة البوتجاز بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. موعد الزيادة
ننشر أسماء المرشحين على دوائر الجيزة بـ انتخابات مجلس النواب
خالد قاسم: نرصد متغيرات البناء بالأقمار الصناعية
حمزة نمرة: عشت فترة صعبة في أول حياتي.. وهذه قصة أول ألبوم| فيديو
عدوان سافر.. عمال مصر يدينون اقتحام مقر الاتحاد العام لعمال فلسطين
ملابس فاضحة في الشارع.. القبض على فتاتين بعد انتشار صورهما على السوشيال ميديا
اعرف سبب زيادة أسعار البنزين المرتقبة الجديدة | خاص
2 جنيه في كل لتر.. ننشر أسعار زيادة البنزين والسولار والتطبيق اليوم الجمعة
سياسية أمريكية لصدى البلد: وسام النيل يكرس زعامة مصر..والاستقرار يبدأ من القاهرة
بملابس حريمي خليعة.. قرار عاجل بشأن شابين يمارسان الحرام بأكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مش هقدر أدير كل يوم.. أبرز تصريحات الخطيب عن سيد عبدالحفيظ

سيد عبدالحفيظ
سيد عبدالحفيظ
رباب الهواري

أكد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، تقديره الكبير لدور سيد عبدالحفيظ داخل القلعة الحمراء، مشيرًا إلى أنه واحد من أبناء النادي الذين تربّوا على مبادئه وقيمه الراسخة.
 

الالتزام بمبادئ الأهلي

وأوضح الخطيب خلال الندوة الانتخابية بفرع الشيخ زايد ، أن سيد عبدالحفيظ يدرك تمامًا أصول الأهلي وأُسسه التنظيمية والأخلاقية، لأنه نشأ داخل النادي وتشرب فلسفته منذ الصغر، وهو ما يجعله نموذجًا يُحتذى به في الالتزام والانتماء.

صناعة جيل جديد على نفس النهج

ولفت الخطيب إلى أن عبدالحفيظ لا يكتفي بالتمسك بمبادئ النادي، بل يسهم أيضًا في نقل هذه القيم إلى الأجيال الجديدة من اللاعبين والإداريين، بما يضمن استمرار هوية الأهلي وخصوصيته المعروفة.

الإخلاص في العمل

وأشاد الخطيب بإخلاص سيد عبدالحفيظ والتزامه في أداء مهامه، مؤكدًا أنه رجل يعمل بضمير حي ويضع مصلحة النادي فوق أي اعتبار، مما جعله عنصرًا أساسيًا في المنظومة الإدارية والرياضية.
 

القدرة على المشاركة في اتخاذ القرار

أكد رئيس النادي أن عبدالحفيظ يمتلك من الخبرة والحنكة ما يؤهله لأن يكون شريكًا فعّالًا في صناعة القرار داخل الأهلي، بفضل معرفته الدقيقة بتفاصيل العمل وثقته في نفسه ودعمه من إدارة النادي.

الثقة في تولي المسؤوليات

كشف الخطيب أنه لا يستطيع تولي إدارة الملفات كافة بشكل يومي بمفرده، وأن وجود شخصيات مثل سيد عبدالحفيظ يمنحه القدرة على توزيع المهام بثقة واطمئنان، موضحًا أن عبدالحفيظ قادر على قيادة ملفات مهمة داخل النادي.
 

رسالة ختامية من الخطيب

اختتم الخطيب حديثه بالتأكيد على ثقته في أن سيد عبدالحفيظ سيكون قادرًا على تحمل مسؤوليات أكبر خلال الفترة القادمة، قائلاً: “أنا مش هقدر أدير كل يوم، وبقولكم سيد هيقدر إن شاء الله.


 

الخطيب سيد عبدالحفيظ الأهلي أخبار الأهلي أخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف مرتبات أكتوبر 2025

قرار رسمي من المالية .. تبكير صرف مرتبات أكتوبر 2025 للموظفين

أسعار الذهب

عيار 21 يقفز 1000 جنيه| ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب

التوقيت الشتوي

إرجاع عقرب الساعة 60 دقيقة عند الساعة 12:00 صباحا.. موعد بدء التوقيت الشتوي 2025

الدكتور علي الغمراوي

الدواء: اقتصار صرف المضادات الحيوية على صيدليات المستشفيات فقط |خاص

عملية جراحية دقيقة لنتنياهو تثير تساؤلات حول مستقبله السياسي

عملية جراحية دقيقة لـ نتنياهو تثير تساؤلات حول مستقبله السياسي فى إسرائيل

زيادة مرتقبة في البنزين والسولار.. والتطبيق صباح الجمعة

زيادة مرتقبة في أسعار البنزين والسولار.. والتطبيق صباح الجمعة

أسطوانات البوتاجاز

ارتفاع 50 جنيها| سعر أسطوانة البوتجاز بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. موعد الزيادة

مشغولات ذهبية

قمة تاريخية جديدة.. صعود صاروخي في أسعار الذهب الآن

ترشيحاتنا

ترامب

ترامب يهدد حماس: إذا لم يتصرفوا بشكل جيد فسنتعامل معهم

جون بولتون

اتهام مستشار الأمن القومي السابق لترامب بمشاركة معلومات سرية

السفير عاطف سالم

عاطف سالم لـ صدى البلد: الهجرة العكسية تضرب إسرائيل

بالصور

برنسيس .. شاهد إطلالة ليلى علوي في مهرجان الجونة

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

لي لي تقدم فقرة استثنائية بحفل افتتاح مهرجان الجونة

لي لي
لي لي
لي لي

100 صورة لنجوم الفن في مهرجان الجونة السينمائي

نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة
نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة
نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة

مهرجان الجونة يحتفي بالفنانين الراحلين بحفل الافتتاح

الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي
الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي
الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي

فيديو

جولة ثقافية ورحلة في عمق التاريخ

بولييه يكتشف مصر .. جولة ثقافية ورحلة في عمق التاريخ

أحمد زعيم

أحمد زعيم .. يواصل نجاحه ويطرح "مابكدبش"

درة وهنا شيحة وياسمينا العبد

درة وهنا شيحة .. توافد نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة

هيرونو

ثورة الدمى.."هيرونو" تخطف الأضواء و"لابوبو" تتراجع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد