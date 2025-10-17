مش هقدر أدير كل يوم.. أبرز تصريحات الخطيب عن سيد عبدالحفيظ

أكد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، تقديره الكبير لدور سيد عبدالحفيظ داخل القلعة الحمراء، مشيرًا إلى أنه واحد من أبناء النادي الذين تربّوا على مبادئه وقيمه الراسخة.



الالتزام بمبادئ الأهلي

وأوضح الخطيب خلال الندوة الانتخابية بفرع الشيخ زايد ، أن سيد عبدالحفيظ يدرك تمامًا أصول الأهلي وأُسسه التنظيمية والأخلاقية، لأنه نشأ داخل النادي وتشرب فلسفته منذ الصغر، وهو ما يجعله نموذجًا يُحتذى به في الالتزام والانتماء.

صناعة جيل جديد على نفس النهج

ولفت الخطيب إلى أن عبدالحفيظ لا يكتفي بالتمسك بمبادئ النادي، بل يسهم أيضًا في نقل هذه القيم إلى الأجيال الجديدة من اللاعبين والإداريين، بما يضمن استمرار هوية الأهلي وخصوصيته المعروفة.

الإخلاص في العمل

وأشاد الخطيب بإخلاص سيد عبدالحفيظ والتزامه في أداء مهامه، مؤكدًا أنه رجل يعمل بضمير حي ويضع مصلحة النادي فوق أي اعتبار، مما جعله عنصرًا أساسيًا في المنظومة الإدارية والرياضية.



القدرة على المشاركة في اتخاذ القرار

أكد رئيس النادي أن عبدالحفيظ يمتلك من الخبرة والحنكة ما يؤهله لأن يكون شريكًا فعّالًا في صناعة القرار داخل الأهلي، بفضل معرفته الدقيقة بتفاصيل العمل وثقته في نفسه ودعمه من إدارة النادي.

الثقة في تولي المسؤوليات

كشف الخطيب أنه لا يستطيع تولي إدارة الملفات كافة بشكل يومي بمفرده، وأن وجود شخصيات مثل سيد عبدالحفيظ يمنحه القدرة على توزيع المهام بثقة واطمئنان، موضحًا أن عبدالحفيظ قادر على قيادة ملفات مهمة داخل النادي.



رسالة ختامية من الخطيب

اختتم الخطيب حديثه بالتأكيد على ثقته في أن سيد عبدالحفيظ سيكون قادرًا على تحمل مسؤوليات أكبر خلال الفترة القادمة، قائلاً: “أنا مش هقدر أدير كل يوم، وبقولكم سيد هيقدر إن شاء الله.



