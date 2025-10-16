محسن صالح: شخصية الخطيب ستتغير في الولاية المقبلة بانتخابات الأهلي

وضح محسن صالح نائب رئيس اللجنة الفنية في اتحاد كرة القدم، عن رأيه في قائمة الخطيب وقرار عدم خوض الانتخابات ثم العودة في القرار.

وقال محسن صالح في تصريحات خاصة لأوضة اللبس:" أن الخطيب يعاني مؤخرًا من المرض ووضعه لم يكن يسمح بأي شيء، لكن الخطيب وجد أن جمهور الأهلي بحاجة له في الوقت الحالي لذلك تشاور مع الدكتور الخاص به من أجل أخذ قرار نهائي ويترشح للانتخابات".

وواصل:" ربما في هذه المرة قد يكون الخطيب دوره استشاري فقط وذلك بسبب المرض وأنه لن يتواجد بشكل مستمر، والخطيب يوف يخفف الكثير من الحمل عليه لذلك قام باختيارات مميزة في إدارة الفريق ويجيب الناس اللي يقدروا يشيلوا الحمل من عليه".

وأردف:" الخطيب بدأ يشيل ايديه من إدارة الأهلي ووجود سيد عبدالحفيظ بيأكد ان الخطيب اتغير وانه بدأ يشيل ايده من فريق الكورة والتركيز الأكبر هيكون من اللي حواليه".