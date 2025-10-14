قائمة الخطيب تبدأ عرض برنامجها الانتخابي لأعضاء الأهلي

بدأت قائمة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي والمرشح على نفس المنصب في الانتخابات المقررة يوم ٣١ أكتوبر الجاري، جولات وندوات داخل فروع النادي المختلفة، لعرض برنامجها الانتخابي أمام الأعضاء.

وتركز القائمة خلال هذه الجولات على تنظيم حوار مجتمعي يليق بعضو الأهلي، والتأكيد على خطتها لـ مضاعفة الخدمات المقدمة للأعضاء في مختلف الفئات، سواء الشباب أو المرأة أو الرواد وكبار السن أو الأطفال، بما يتناسب مع تطور النادي وتوسعاته خلال السنوات الأخيرة.

وكان محمود الخطيب قد تقدم بأوراق ترشحه على رأس قائمة تضم مزيجًا من الخبرة والطموح، حيث تضم كلًّا من:

ياسين منصور نائبًا للرئيس، خالد مرتجي أمينًا للصندوق، وعضوية كل من طارق قنديل، محمد الغزاوي، محمد الدماطي، محمد الجارحي، سيد عبدالحفيظ، أحمد حسام عوض، وحازم هلال، وتحت السن إبراهيم العامري، ورويدا هشام.

