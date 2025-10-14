فتح: إرادة عربية ودولية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

أكد جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، أنه يأمل ترجمة اتفاق شرم الشيخ على الأرض في قطاع غزة .



وقال الرجوب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامجه “ آخر النهار “ المذاع على قناة ”النهار”: "تصريحات ترامب في الكنيست تثير قلق الفلسطينيين على المستقبل بالأراضي المحتلة ".

وأضاف: "هناك إرادة عربية ودولية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ".

وتابع الرجوب: "كنا نأمل من الرئيس الأمريكي أن يقوم بتقديم رؤية واضحة لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقبلية".

وأكمل جبريل الرجوب : "حديث ترامب في الكنيست الإسرائيلي لم يتطرق إلى الحقوق الأساسية الأصيلة للفلسطينيين وحقهم في تقرير المصير ".