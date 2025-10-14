قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الشيخ خالد الجندي يرد على منكري السنة النبوية: اتعلمت الصلاة منين؟
فتح: إرادة عربية ودولية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
وزير الأوقاف يلقي محاضرة حول الصنعة الحديثية ضمن تدريب علماء الإفتاء الماليزية
6 وفيات.. ارتفاع عدد ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل 11 تلميذا بمصرف مائي بأسيوط
أحمد موسى: مصر أوقفت مخطط التهجير وأنهت الحرب بإرادتها القوية
ترامب: يجب إعادة جثامين المحتجزين الإسرائيليين من غزة
بقرار وزير الأوقاف.. أحمد نعينع شيخا لعموم المقارئ المصرية
إدارة الهرم التعليمية تعلن فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب
ترامب متحدثا عن مصر: إنهم أقوياء جدا.. لن تصدقوا مدى قوتهم
قمة جديدة.. الذهب يواصل الصعود مساء تعاملات اليوم
ترامب: المرحلة الثانية من اتفاق غزة تبدأ الآن
ربنا يكفينا شره.. خالد الجندي: احذروا من الجاهل الذي لا يعلم أنه جاهل
فتح: إرادة عربية ودولية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

هاني حسين

أكد جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، أنه يأمل ترجمة اتفاق شرم الشيخ على الأرض في قطاع غزة .


وقال الرجوب  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامجه “ آخر النهار “ المذاع على قناة ”النهار”: "تصريحات ترامب في الكنيست تثير قلق الفلسطينيين على المستقبل بالأراضي المحتلة ". 

وأضاف: "هناك إرادة عربية ودولية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ".

وتابع الرجوب: "كنا نأمل من الرئيس الأمريكي أن يقوم بتقديم رؤية واضحة لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقبلية".

وأكمل جبريل الرجوب : "حديث ترامب في الكنيست الإسرائيلي لم يتطرق إلى الحقوق الأساسية الأصيلة للفلسطينيين وحقهم في تقرير المصير ". 

