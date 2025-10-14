ترامب: يجب إعادة جثامين المحتجزين الإسرائيليين من غزة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يجب إعادة جثامين المحتجزين الإسرائيليين من غزة، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

وقال ترامب: “المهمة في غزة لم تنته بعد”.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن تركيزه منصب حاليا على إعادة إعمار قطاع غزة بدلا من تطبيق مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).

جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية الأمريكية أثناء عودته إلى الولايات المتحدة بعد حضوره قمة شرم الشيخ للسلام، أمس الاثنين.

ورداً على سؤال عن ماهية نظام الحكم في غزة مستقبلاً، قال ترامب: "سنرى.. كثيرون يريدون حل الدولة الواحدة، والبعض يريد حل الدولتين".

ومضى قائلا: "أنا لا أتحدث عن دولة واحدة أو دولتين. نحن نتحدث عن إعادة إعمار غزة".